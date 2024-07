Il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso ospita dal 13 luglio al 6 ottobre 2024 la mostra “12 edizioni di Posterheroes: tra comunicazione sociale e sperimentazione”

TREVISO – Da sabato 13 luglio a domenica 6 ottobre 2024, il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, presso la sede di San Gaetano, ospiterà l’esposizione “12 edizioni di Posterheroes: tra comunicazione sociale e sperimentazione”. Curata dall’associazione culturale Plug di Torino in collaborazione con la cartiera Favini, la mostra presenterà oltre 60 opere, tra manifesti e calendari, selezionate tra i vincitori del concorso internazionale Posterheroes.

Una finestra sulla grafica contemporanea

Con questa iniziativa, il Museo Salce si apre alla grafica contemporanea e internazionale, offrendo uno spazio dedicato alla valorizzazione di creazioni visive di grande impatto. L’obiettivo è duplice: documentare le tendenze e le evoluzioni della comunicazione visiva e promuovere un dialogo culturale tra diverse realtà creative. La mostra si concentra su temi ambientali e sociali urgenti, testimoniando l’impegno del Museo nel contribuire a sensibilizzare il pubblico sulle complessità del mondo attuale.

L’eccellenza nella stampa

Particolare attenzione è stata dedicata alla riproduzione dei poster su carta. Ogni opera è stata realizzata con un attento lavoro di combinazione tra tecniche di stampa, nobilitazioni e carte di pregio selezionate dalla collezione Favini. Le tecniche utilizzate includono nastri a caldo, serigrafie, stampa offset in quadricromia e a pantone, che si sposano con carte goffrate, naturali e patinate di alta qualità, con una particolare enfasi sulla linea sostenibile “Paper From Our Echosystem”.

Posterheroes: un progetto di comunicazione e consapevolezza

Nato nel 2010, Posterheroes mira a connettere la comunicazione visiva con temi di interesse sociale e ambientale. Dalla questione nucleare al futuro delle città, dai diritti civili alla digitalizzazione, il concorso ha invitato creativi di tutto il mondo a riflettere sulle sfide contemporanee. Tra oltre 20.000 poster ricevuti, più di 500 sono stati selezionati e sono consultabili sul sito posterheroes.org.

L’associazione Plug e il sostegno di Favini

Posterheroes è stato ideato da Plug, un’associazione culturale no-profit che promuove cultura e consapevolezza su temi socioambientali attraverso concorsi, esposizioni, workshop e conferenze. Fin dalla sua nascita, il progetto ha ricevuto il sostegno della cartiera Favini, che ha contribuito attivamente alla promozione del concorso e delle opere selezionate. Dal 2018, i poster vincitori sono utilizzati per realizzare il Calendario Posterheroes, alcune copie del quale saranno esposte durante la mostra.