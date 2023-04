Poste Italiane: azioni concrete per la sostenibilità ambientale

Poste Italiane partecipa alla Giornata Mondiale della Terra, in programma sabato 22 aprile, con gesti concreti, confermando la grande attenzione dell’Azienda alla sostenibilità ambientale.

Treviso – Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970, la giornata dedicata al nostro pianeta è promossa per aumentare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità.

Anche quest’anno le iniziative chiave di Poste Italiane prevedono non solo la progressiva sostituzione dell’intera flotta aziendale con mezzi a basso impatto ambientale ma anche un continuo lavoro di efficientamento energetico degli edifici.

In provincia di Treviso sono in servizio 242 nuovi mezzi per la consegna a ridotto impatto ambientale di posta e pacchi, mentre in 72 sedi sono state sostituite più di 4500 lampade fluorescenti con luci a LED per ridurre consumi e costi di manutenzione. Sono già stati installati e sono attivi impianti fotovoltaici sul tetto dell’ufficio postale di Preganziol ed una decina di altre sedi in regione. In tutto il Veneto sono stati realizzati e sono in programma per il 2023 interventi di sostituzione di vecchie caldaie a gas o gasolio in diciannove sedi, che consentiranno di ridurre le emissioni per 660 tonnellate di anidride carbonica.

Poste Italiane chiuderà così il “Mese Verde” durante il quale ha sostenuto diversi eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, fra cui M’illumino di meno e L’Ora della Terra.

La diffusione del decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno del Gruppo verso una cultura ambientale: dai piccoli gesti quotidiani, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l’illuminazione o a una pianificazione razionale degli spostamenti. L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine per arrivare all’obiettivo “zero emissioni nette” fissato per il 2030, come confermato dal piano strategico aziendale “2024 Sustain & Innovate”.