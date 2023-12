Portogruaro, auto nel fiume: tre giovani perdono la vita

Alle 3.40 di venerdì 8 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in viale Venezia a Portogruaro per un un’auto finita nelle acque del fiume Lemene dopo la perdita di controllo del conducente, deceduto insieme ad altre due persone.

PORTOGRUARO – Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto, una berlina Bmw, abbia sfondato un cancello e attraversato una proprietà privata, per inabissarsi poi sotto il pelo dell’acqua del fiume.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento hanno subito chiesto il supporto dei sommozzatori di Vicenza. Il personale del nucleo ha effettuato un sopralluogo subacqueo e agganciato l’auto, che è stata tirata su con l’autogrù con all’interno i corpi privi di vita di tre giovani, come constatato dal personale medico del Suem.

In corso di accertamento l’identità di due ragazzi e una ragazza. Ancora in corso un ulteriore controllo dei sommozzatori dopo essersi diffusa l’informazione di una possibile quarta persona coinvolta, anche se non supportata da elementi fondanti.