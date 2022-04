Pomeriggio al cinema a Mestre

Il film “Finché c’è prosecco c’è speranza” sarà proiettato oggi, venerdì 8 aprile alle 17,30, presso la sala della Biblioteca Zorzetto, nel Centro Culturale del quartiere Pertini, in via Gagliardi 27, a Mestre.

L’evento, all’interno della rassegna Pomeriggio al cinema – Le Città in festa, è organizzato dall’Auser A.P.S. e dal Comitato Quartiere Pertini, è aperto a tutti, con green pass base e mascherina.“Finché c’è prosecco c’è speranza” è un film giallo del 2017, diretto da Antonio Padovan ambientato nella campagna veneta, celebre zona di produzione del vino Prosecco. Qui, siamo di fronte a una serie di omicidi sui quali sta investigando l’ispettore Stucky (Giuseppe Battiston). Appena promosso, Stucky si trova a condurre le indagini tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene in maniera goffa, affrontando una serie di complicate questioni irrisolte. L’ispettore scoprirà molto presto che la giusta chiave per risolvere il mistero va ricercata nel modo unico di vivere che gli abitanti della zona hanno, tra bollicine e osti, confraternite e bevute. E che la soluzione potrebbe passare proprio per le famose cantine della zona, tra tappi di sughero e bottiglie di vetro…

Buona visione