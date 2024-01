“Pollicino Show”: l’Epifania al Teatro Momo a Mestre

MESTRE (VE) .Il Teatro Momo di Mestre si prepara ad accogliere grandi e piccini per celebrare l’Epifania con uno spettacolo straordinario. Sabato 6 gennaio alle ore 16.30, Artemis Danza presenta “Pollicino Show”, un’affascinante pièce teatrale inclusa nel cartellone “Domenica a Teatro”. L’evento è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, il circuito multidisciplinare regionale.

La Storia di Pollicino

Pollicino, nonostante la sua statura minuta, si rivela grande nell’astuzia. Appartenente a una famiglia estremamente povera con sei fratelli, i genitori faticano a garantire il necessario per tutti. Quando una pesante carestia colpisce, il cibo diventa scarso, costringendo il padre a prendere una decisione difficile: abbandonare i figli al loro destino.

Una volta soli e persi nel bosco, Pollicino e i suoi fratelli affronteranno pericoli e imprevisti. Attraverso l’ingegno e il coraggio, il piccolo eroe riuscirà a superare tutte le avversità, salvando se stesso e i suoi cari. La storia di Pollicino diventerà così uno spettacolo che viaggerà sui palcoscenici di tutto il mondo.

L’evento promette di essere un’occasione speciale per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, celebrando l’Epifania con arte, cultura e intrattenimento di alta qualità. Per maggiori informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web www.culturavenezia.it/momo.