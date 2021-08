Polizia locale: sequestrato a Marghera oltre mezzo chilo di eroina Quattro panetti di eroina, dal peso superiore al mezzo chilo, sono stati rinvenuti e sequestrati dal Nucleo di Pronto Impiego della Polizia locale all’interno di un capannone industriale a Marghera. L’operazione, rientrante nel programma “Oculus”, ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto. Gli agenti, insospettiti dalla frequente presenza di alcuni noti pusher nella zona di via Fratelli Bandiera, sono entrati all’interno dell’area, avvalendosi anche di un’ unità cinofila antidroga, ed hanno subito individuato evidenti tracce di consumo e confezionamento di sostanze stupefacenti, compresa la presenza di un rotolo di pellicola per alimenti. Continuando le loro ricerche, hanno scoperto i panetti di droga, dal valore al dettaglio di circa 25.000 euro, pari alla cessione di 170 dosi, sotto una scaffalatura in metallo, occultati in mezzo ad un telone marcescente ricoperto da avanzi di cibo. Un ulteriore intervento del Nucleo Pronto Impiego ha invece avuto luogo questa mattina nell’area dell’Istituto Tecnico “Pacinotti” di via Ca’ Rossa/Spalti a Mestre, dopo che la direzione e il vicinato avevano segnalato quotidiani scavalcamenti della recinzione da parte di sbandati. Presso il perimetro esterno dell’istituto, a ridosso delle mura, sono stati effettivamente rinvenuti quattro giacigli e materiali di fortuna quali coperte, cibo, lattine e rifiuti vari. Il bivacco è stato smantellato anche grazie all’intervento di Veritas. Dall’attivazione del programma Oculus ad oggi, sono stati 170 i siti oggetto di attenzione e sgombero da parte della Polizia locale.