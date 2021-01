Politica. Baldin (M5S): «Caso Donazzan, grave ambiguità Lega su fascismo»

«Le scuse dell’assessore sono tardive, ma non è questo il punto. Il consiglio regionale doveva prendere le distanze dalle sue affermazioni. Invece non l’ha fatto». Così la consigliera regionale Erika Baldin (Movimento 5 Stelle).

«La Lega ha scelto di non scegliere, l’astensione sul caso Donazzan è la cosa più grave. Nessuna condanna ufficiale, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte degli esponenti leghisti che, evidentemente, sono ben contenti di sacrificare le proprie convinzioni sull’altare degli equilibri della Giunta Zaia».

«Com’è possibile accettare simili dichiarazioni da parte di un assessore? Una donna, per giunta, che dovrebbe sapere a quali angherie furono sottoposte le “belle abissine” della canzone. Non possono esserci dubbi sul regime fascista: se anche vi fosse qualcosa di buono in quel ventennio basterebbe l’orrore delle leggi razziali a cancellarlo».

«A maggior ragione in questo momento storico, con il covid, l’emergenza sanitaria, la crisi economica. Non è il momento di queste provocazioni ideologiche, Donazzan ha sbagliato due volte. Dovrebbe occuparsi delle scuole, che vanno riaperte in sicurezza al più presto. E del lavoro, partendo da quei 65 mila veneti che l’hanno perso dall’inizio della pandemia e dagli altri 50 mila che rischiano di perderlo quando verranno sbloccati i licenziamenti».

