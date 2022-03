Polisportiva Casier, altre due medaglie tricolori nel pattinaggio corsa

Dopo i tre podi juniores, la società trevigiana ha vinto due bronzi a Spinea nella seconda tappa dei campionati italiani indoor: applausi per Asia Vecchiato e Antonio Barbierato, protagonisti tra i Ragazzi 12.

Da una rassegna tricolore all’altra. Dopo le tre medaglie conquistate, nel primo weekend dei campionati italiani indoor di pattinaggio corsa, dalle juniores Ilaria Carrer (oro nel Giro crono ad atleti contrapposti e argento nei 1000 metri Sprint) e Camilla Beggiato (bronzo nel Giro crono ad atleti contrapposti), gli atleti della Polisportiva Casier sono stati protagonisti anche nel secondo appuntamento tricolore della stagione che a Spinea, nel Veneziano, ha visto in scena le categorie Ragazzi e Ragazzi 12.

In quest’ultima categoria, dove si gareggiava per il Trofeo Skate Italia, sono saliti sul podio Asia Vecchiato e Antonio Barbierato. I due allievi del tecnico Andrea Bighin sono giunti entrambi terzi nei 3000 metri a eliminazione, confermandosi atleti su cui puntare per il futuro.

Antonio Barbierato ha anche colto un settimo posto nella 1,5 giri Sprint, specialità in cui Asia Vecchiato si è piazzata decima. Per la Polisportiva Casier pure la soddisfazione del settimo posto (su 47 team) nella classifica di società dei Ragazzi 12.

Nella rassegna tricolore sui 180 metri dell’anello del pattinodromo Nuove Gemme, la Polisportiva Casier ha schierato anche Mattia Brutocao, Sofia Nan, Teresa Pinna e Asia Sacilotto, tutti appartenenti alla categoria Ragazzi.