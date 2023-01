Vive in Valsugana il Norvegese delle Foreste che ha battuto la reginetta in carica Ginette. Numerose le coppe consegnate ieri sera all’Esposizione internazionale felina di Padova E.N.F.I. Premiata anche Monica, vincitrice del contest social per i gatti di casa.

PADOVA – Mantello lungo e bianco, uno sguardo intenso e fiero e un portamento da re delle nevi. Eryn Galen Forlindon, da tutti conosciuto come ‘Poldo’ è il gatto più bello del mondo 2023. Sul podio di Padova, il Norvegese delle Foreste di due anni e mezzo ha conquistato la giuria internazionale, battendo per un soffio la reginetta in carica Ginette, classificatasi seconda.

Nato e cresciuto in Trentino Alto Adige, Poldo è un gatto di grandi dimensioni, oggi pesa 8 chili e non ha ancora finito di crescere. Ma il suo carattere è mite e affettuoso. “È un mammo – afferma Giulia Dalle Fratte che con orgoglio parla del suo gatto -, gioca con i suoi cuccioli, li lava, se potesse li allatterebbe. Nonostante la sua giovane età è già stato campione del mondo a novembre a Malta e poi in Svizzera. Con questo ultimo riconoscimento ha vinto tutti i titoli possibili”.

Numerose le coppe consegnate ieri sera, al termine della due giorni felina targata E.N.F.I. Differenti le categorie premiate, a partire dal miglior gatto neutro, la Kurilian Bobtail Duniasha, un felino particolare per la sua coda a pon-pon. Tra i cuccioli il ‘best of the best’ è stato assegnato al Ragdoll Cashmere Angel’s Grace per la categoria 4-6 mesi e al Certosino Tiffany Des Bleus de Jade per i felini 6-10 mesi. A valutare ogni singolo gatto la giuria internazionale, un team di giudici tutto al femminile: Chiara De Luca, Genevieve Franc, Alla Serimoglu, Alina Igor.

La Kurilian Bobtail Duniasha premiata come miglior gatto neutro

A premiare la vincitrice del contest social, dedicato ai gatti di casa, l’ideatrice dell’expo Costanza Daragiati e il presidente di Padova Hall Nicola Rossi. La vittoria, a suon di like sulle pagine dell’Esposizione internazionale felina, è andata alla veneziana Monica Bugin con la sua gatta Perla in versione ‘natalizia’.

Per due giorni, in fiera a Padova, si sono alternati giganti Maine Coon e Norvegesi, nudi Sphynx, ma anche Siberiani, Ragdoll, British, Esotici, Scottish, Certosini, Blu di Russia e tante altre razze. Star feline sotto gli occhi increduli di migliaia di visitatori. Tantissime le famiglie con bambini, pronti a sostituirsi ai giudici e a votare, mano alzata, il gatto preferito. Dopo anni di stop, a causa pandemia, l’Esposizione internazionale felina ‘I Gatti più belli del mondo’ ha registrato migliaia di presenze, superando persino i numeri preCovid del 2020. La città patavina ha visto arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia: Genova, Torino, Livorno, Macerata, Roma e persino Brindisi e Benevento. E da tutto il Veneto: Padova, Treviso, Verona, così come Vicenza, Belluno, Rovigo e Venezia.

“Un successo che ha confermato quanto questa rassegna sia amata dal pubblico – spiega il presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli, organizzatrice dell’expo -. Tantissime famiglie ma anche giovani, curiosi e appassionati di gatti. Questa manifestazione è per tutti. Vedere l’entusiasmo delle persone, non solo nel conoscere e accarezzare i mici ma anche durante le premiazioni, ci ha riempiti di entusiasmo. Tornare dopo anni di stop a causa della pandemia e con le difficoltà economiche del momento non era semplice, ma siamo orgogliosi di avercela fatta. Ringraziamo tutti gli allevatori che con grande passione e impegno tutelano le differenti razze del mondo e i giudici che hanno una formazione pluriennale per poter svolgere questo lavoro. Il merito della buona riuscita è di tutti”.

L’evento è organizzato da Club Felino Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro. Major sponsor Farmina. Nelle prossime settimane, sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione, che in questi giorni hanno fatto record di interazioni, saranno svelati i prossimi appuntamenti dell’anno. E il vincitore del concorso di disegno riservato ai bambini.