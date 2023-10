“Più miglia meno plastica”: focus sull’inquinamento marino alla 55ª Barcolana di Trieste

10 maxi yacht hanno aderito all’iniziativa ambientale della Fondazione per contrastare l’inquinamento marino.

TRIESTE – Alla 55ª edizione della Barcolana, tenutasi l’8 ottobre, One Ocean Foundation ha portato nuovamente nel golfo triestino l’iniziativa ambientale More Miles Less Plastic (Più miglia meno plastica), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento degli oceani.

More Miles Less Plastic prevede la rimozione di 10 chili di plastica dall’oceano per ogni miglio percorso da ognuno dei maxi yacht invitati ad aderire in occasione della 55ª Barcolana.

In totale sono 10 i maxi yacht che hanno aderito e che Attraverso Più miglia meno plastica, One Ocean Foundation raccoglierà 10 chilogrammi di plastica dall’oceano per ogni miglio nautico navigato da ciascuno dei maxi yacht che hanno accettato di partecipare all’iniziativa.

La rimozione della plastica avverrà dalle aree costiere nei paesi in via di sviluppo, da dove proviene la maggior parte dei rifiuti plastici che minacciano gli oceani. Una volta raccolta, la plastica viene tracciata e reimmessa in un circuito di recupero e riciclo certificato, generando in tal modo anche un impatto sociale, coinvolgendo e remunerando le comunità locali.

More Miles Less Plastic fa parte del più ampio progetto della One Ocean Foundation, denominato No Plastic in the Ocean.

Crediti fotografici: ©Barcolana | Studio Borlenghi