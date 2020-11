Più di ottomila nuovi libri arricchiscono il catalogo delle biblioteche comunali. L’assessore Venturini: “Un importante sostegno alle librerie locali”

Nei giorni scorsi sono stati consegnati nelle biblioteche comunali più di 8mila nuovi libri, acquistati presso le librerie cittadine. I volumi, resi disponibili grazie ad un contributo del Mibact di 119mila euro, arricchiranno gli scaffali di tutte le 18 biblioteche del territorio comunale.

Grazie al lavoro dei bibliotecari e alla collaborazione dei librai della città, i cittadini potranno quindi trovare nuovi titoli nel catalogo della Rete, che si aggiungeranno alle decine di migliaia acquistati negli ultimi anni grazie a significativi investimenti.

“In un periodo di crisi sanitaria ed economica l’impegno del Comune nel settore culturale non è mai venuto meno, anzi – dichiara l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – Questa azione, realizzata coinvolgendo la maggior parte delle librerie della città, raggiunge un duplice scopo: arricchire ed aggiornare ulteriormente il patrimonio librario delle Rete Biblioteche Venezia per soddisfare sempre di più le esigenze del nostro pubblico e dare una mano alle realtà economiche locali in grande sofferenza da mesi per la situazione nota a tutti”.

“Tutto ciò – continua l’assessore – si aggiunge agli investimenti e all’impegno dell’Amministrazione in questo difficile momento. Non solo gli investimenti precedentemente previsti sono stati mantenuti, ma abbiamo innovato e sperimentato nuovi servizi come il Bibliobus, la consegna di libri a domicilio, le attività online e molto altro. Nel frattempo abbiamo avviato il cantiere per il raddoppio della biblioteca Vez che si concluderà a fine 2021. Il lavoro di catalogazione dei nuovi acquisti è già partito – conclude – e le novità già visibili a catalogo e disponibili per il prestito. Il nostro grazie va anche alle 23 librerie che hanno partecipato a questa importante iniziativa”.

