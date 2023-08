Pista ciclopedonale Favaro-Tessera, il sindaco in sopralluogo

Si avvicinano alla chiusura i lavori di realizzazione della nuova pista ciclopedonale di collegamento tra Favaro e Tessera. Il sindaco Luigi Brugnaro, proseguendo i sopralluoghi nei vari cantieri di Centro storico e terraferma, ha voluto visionare personalmente l’andamento dei lavori. “Stiamo rispettando i tempi per la conclusione dell’opera la cui consegna è prevista entro fine settembre” ha commentato il sindaco. “Il mio ringraziamento va a tutti coloro che stanno lavorando per la messa in sicurezza di chi transita in bicicletta su questo tratto di strada. Adesso stiamo avviando anche la progettazione del tratto Campalto-Tessera che rappresenta un’altra urgenza per ampliare la rete ciclabile, fino a collegare l’aeroporto anche da un punto di mobilità lenta”.

VENEZIA – Il collegamento Favaro-Tessera interessa un percorso di circa 2,2 km e che si sviluppa lungo il lato sud di via Triestina la cui larghezza sarà variabile dai 2,5 metri ai 3 metri. La nuova pista si collegherà ad ovest con la pista esistente lungo via Vallenari e ad est con il tratto di pista esistente lungo la parte finale di via Triestina verso l’abitato di Tessera. All’interno dei lavori è stata anche realizzata una fascia alberata di quasi 80 piante tra il fosso e la pista ciclopedonale, finalizzata a garantire un ottimo inserimento del percorso nel paesaggio e una confortevole percorrenza anche nei mesi più cladi.

La ciclabile è completamente illuminata per poter essere usata in sicurezza anche nelle ore serali ed è dotata di sei attraversamenti ciclopedonali con portale luminoso, per consentire anche agli abitanti che risiedono sull’altro lato della strada di accedervi facilmente. All’interno del progetto è stata prevista anche la messa a norma delle tre piazzole di salita e discesa alle fermate Actv che sono state rese accessibili agli utenti con ridotte capacità motorie e sensoriali e due nuove stazioni di bike sharing.

È stato previsto un allargamento della sezione stradale di via Triestina, dal civico 115 a via Biella al fine di poter realizzare un marciapiede nel lato nord. Nei tratti di percorso interessati dai ponti di via Triestina che scavalcano rispettivamente il collettore di Favaro ed il collettore di Tessera è stata prevista la realizzazione di sbalzi di modeste dimensioni a struttura mista acciaio-calcestruzzo. I lavori, che prevedono un investimento complessivo di oltre un milione di euro, sono stati progettati per non interferire in maniera significativa con il transito veicolare e permettere a ciclisti e pedoni di non correre in adiacenza alle carreggiate stradali.

“L’obiettivo principale di questa Amministrazione sulla ciclabilità – ha precisato Brugnaro – è stato senza dubbio quello di progettare e avviare la realizzazione di percorsi utili a raccordare le diverse parti del territorio del Comune tra loro e con quelli più ampi della Città Metropolitana. Pedalata dopo pedalata, ci si sta arrivando. La rete si è arricchita di nuovi tasselli strategici e attesi da anni. La pista lungo via Altinia da Favaro a Dese, quella dal quartiere Gazzera fino ad Asseggiano lungo un tratto del vecchio sedime della ferrovia Valsugana, il collegamento tra Mestre e Venezia, fino al Tronchetto e tra il parco Bissuola e quello di San Giuliano lungo la via Vallenari bis.

Con quest’ultimo intervento la nostra rete ciclabile comunale supera la soglia importante dei 180 km di percorsi dedicati; grazie agli altri progetti e cantieri attualmente in corso possiamo confermare il raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo dati ad inizio mandato: entro il 2025 supereremo i 200 chilometri di rete ciclabile! A piedi o in bicicletta, la mobilità cosiddetta “dolce” è diventata sempre più sicura e regala nuovi spazi e nuovi territori da scoprire. Ci si può trovare così a percorrere piste e sentieri che conducono tra torri e antichi forti, boschi, barene e laguna, regalando piacevoli fuori porta adatti agli appassionati del ciclismo come alle famiglie, ma anche modalità nuove per recarsi al lavoro”.