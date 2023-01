Piscina di Marghera. Progetto Sport Educazione Acqua per oltre 3.000 alunni “MAR GHE GERA”

MARGHERA – La nuova piscina comunale alla darsena di Marghera è ai nastri di partenza. Manca infatti sempre meno alla festa inaugurale con i cittadini e le scuole prevista in primavera. Nel frattempo si è svolto un importante incontro tra i promotori del progetto SEA Sport Educazione Acqua e Andrea Tomaello vicesindaco del Comune di Venezia con delega allo Sport. Alla riunione era presente Vittorio Baroni per il gruppo Margherini DOC, la dirigente Marisa Zanon e la vicaria Flavia Raspati per l’Istituto Comprensivo “Filippo Grimani” con scuole in Marghera, la vicaria Elisabetta De Michele per l’Istituto Comprensivo “Cesco Baseggio” con plessi scolastici nei territori di Catene e Malcontenta. Ha partecipato Maddalena Ferro, nativa della Città Giardino, rappresentante dell’ente gestore della nuova piscina.



Il progetto Sport Educazione Acqua

Il progetto mira a coinvolgere oltre 3.000 alunni e circa 200 insegnanti nell’ottica dello sviluppo sostenibile. “La riunione è stato produttiva – evidenziano i promotori del progetto SEA – seguiranno incontri operativi per costruire un programma educativo di qualità adatto ai piccoli in piscina al fine di far crescere lo spirito sportivo nelle nuove generazioni”.

Questa tappa del progetto segue la consegna al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente della Municipalità, Teo Marolo, dei disegni delle scuole e i risultati del referendum sul nome “MAR GHE GERA” proposto per la piscina. Alle due iniziative, realizzate nel 2021, hanno partecipato oltre 11.200 cittadini tra bambini e adulti.