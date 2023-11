Un libro illustrato che racconta un viaggio entusiasmante alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese.

ROMA – Pimpa viaggia in Italia è un progetto che nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è sviluppato in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini, con lo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell’infanzia: la Pimpa.

Altan firma e illustra una storia inedita che unisce la narrazione alla divulgazione e ci mostra l’Italia con lo sguardo incantato ma allo stesso tempo attento e curioso di Pimpa. Con un ritmo avvincente in un susse- guirsi di scoperte e incontri ci accorgiamo di come ogni regione sia connessa all’altra.

Partendo dalle Alpi e arrivando alle isole, Pimpa viaggia attraverso lo stivale e incontra grandi scienziati e artisti del passato, come Galileo Galilei e Leonardo da Vinci, e i protagonisti di famose opere italiane, come la Gioconda e l’Aida.

Accompagnata da guide d’eccezione, come le maschere del Carnevale italiano, o la Lupa di Roma, Pimpa visita il Duomo di Milano, la Torre di Pisa, il Colosseo, Pompei, e assaggia le specialità di ogni regione. Anche i paesaggi naturali d’Italia, con fauna e flora tipiche, fanno da scenario alle avventure della cagnolina a pallini rossi e dei suoi amici.

L’albo illustrato Pimpa viaggia in Italia è ad oggi tradotto e pubblicato in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo e ucraino) ed è in fase di diffusione attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che promuoveranno l’iniziativa presso il pubblico internazio- nale di piccoli lettori.

La pubblicazione, accompagnata da una mostra pannellare con contenuti divulgativi che spaziano dalla cucina al design, dallo sport alla natura, si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione integrata dell’Italia prodotte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è stata pensata per raccontare il nostro Paese e le sue eccellenze al grande pubblico internazionale, con un focus sulla fascia d’età 0-6 anni.