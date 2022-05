Piazza San Marco, la festa dei neolaureati di Ca’ Foscari

Giornata di festa per i neolaureati dell’università Ca’ Foscari e per le loro famiglie. Si è svolta oggi, in piazza San Marco, la tradizionale cerimonia del Giorno della laurea, con la consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso il corso di laurea triennale nella sessione straordinaria 2020-2021. L’evento, diviso in due turni (uno al mattino, l’altro al pomeriggio), ha coinvolto 805 studenti delle varie facoltà dell’ateneo veneziano.

Ad accoglierli, ed esprimere loro l’apprezzamento per l’importante traguardo raggiunto, in assenza della rettrice Tiziana Lippiello, sono stati il prorettore di Ca’ Foscari Elti Cattaruzza nell’appuntamento del mattino e la prorettrice Luisa Bienati in quello del pomeriggio. A rappresentare l’Amministrazione comunale, nei due diversi momenti, sono intervenuti l’assessore all’Università e il vicepresidente del Consiglio comunale.

Dopo i saluti istituzionali, sul palco sono saliti i migliori studenti della sessione di laurea, Andrea Zanon, della facoltà di Economia aziendale, e Vadim Matei, della facoltà di Economia e Commercio.

Poi, uno dopo l’altro, hanno sfilato tutti gli studenti presenti in piazza, ai quali è stato consegnato il diploma di laurea. Infine c’è stata la proclamazione ufficiale dei neolaureati, con il classico lancio in aria del tocco, che ha chiuso la cerimonia.