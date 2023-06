Piazza Ferretto e dintorni: bici e monopattini solo a mano

Su segnalazione dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire ribadendo il divieto di circolazione in bici e in monopattino in piazza Ferretto e nelle aree contermini, tra cui in particolare via Poerio. È un intervento a tutela delle fasce più deboli della popolazione come bambini e persone a ridotta mobilità che in quelle zone indicate potrebbero essere investite da velocipedi o monopattini elettrici che oggi, grazie alle nuove tecnologie elettriche, possono transitare ad una velocità più sostenuta rispetto a quanto accadeva solo pochi anni fa.

VENEZIA – Dopo aver raccolto alcune segnalazioni di cittadini in merito alla pericolosità del passaggio di biciclette e monopattini in zone frequentate da pedoni, in molti casi bambini e anziani, martedì 6 giugno il sindaco Luigi Brugnaro si è recato in via Poerio per verificare la situazione.

È stata quindi riemessa l’ordinanza del dirigente della Mobilità dove vengono precisate le aree solo pedonali e quelle ciclopedonali, corredata da una mappa dettagliata con gli stalli disponibili nelle vie limitrofe. Nelle aree indicate si potrà ovviamente circolare col ciclo o monopattino a mano.

Inoltre, su indicazione del sindaco, per facilitare il rispetto dell’ordinanza stessa sarà implementata la cartellonistica che regola la viabilità ciclopedonale nell’area e gli stalli per le biciclette.

Nei prossimi giorni la Polizia locale sarà impegnata in un’attività di sensibilizzazione, anche in relazione al fatto che dal punto di vista del Codice della strada i monopattini, sia elettrici che muscolari, sono equiparati alle biciclette.