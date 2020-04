Piazza Civica. Serve una road-map per la ripartenza

Pubblichiamo comunicato inviatoci da Stefano Bison, Capogruppo della lista Piazza Civica.

“Piazza Civica vuole unirsi alle parole del Sindaco per ringraziare tutti i moglianesi, volontari in testa, che stanno mettendo a disposizione braccia, testa, cuore e lucidita’.

Con la stessa lucidità riteniamo che il comune debba pianificare tutti gli scenari di una ripartenza. Sull’altro fronte auspichiamo che la Regione metta in campo una road-map per una ripresa ben definita, anche avvalendosi di un gruppo di lavoro di esperti. Stessa cosa, in proporzione, può essere prevista dal Comune, in un’ottica di collaborazione istituzionale.

In un contesto che sappiamo avere pochi elementi a supporto dei decisori e quei pochi sono incerti, appoggiamo ogni ragionevole misura della Regione che consenta di ridurre i tempi per una graduale ripresa delle attività.

È lapalissiano che debba essere data priorità all’apertura di quelle attività in compliance con la massima sicurezza per la salute di lavoratori, utenti o clienti, con un conseguente rischio di contagio “quasi zero”. Una ulteriore indicazione potrebbe essere quella di un rientro per fasce d’età e sesso, qualora supportata da una validazione del comitato tecnico scientifico.

A questo dovrà essere affiancato del carburante altrimenti la macchina non parte. Molte famiglie e imprese sono già in panne, il Sindaco deve pretendere più risorse da tutti gli enti sovraordinati.

Tutto ciò va fatto oggi, non possiamo, non dobbiamo farci trovare impreparati.”

