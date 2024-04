Piave Net, puliamo insieme il nostro fiume

Conto alla rovescia per Piave Net, iniziativa di pulizia intercomunale del fiume Piave che chiama a raccolta ben 11 Comuni rivieraschi.

È in arrivo la quarta edizione di Piave Net, iniziativa promossa da Savno e dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave, con il patrocinio di Legambiente. Il suo nome, Piave Net, è un gioco di parole che unisce l’aggettivo pulito in versione dialettale, al termine inglese di rete: l’operazione infatti vede coordinati tutti i volontari degli 11 Comuni rivieraschi della Sinistra Piave nella pulizia del rispettivo tratto di fiume Piave.

A rinnovare la propria adesione con entusiasmo sono le amministrazioni comunali rivierasche di Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, Cimadolmo, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor, Valdobbiadene e Segusino.

La manifestazione, aperta a tutti, è in programma domenica 7 aprile e prenderà avvio alle ore 8.30 in ciascuno degli 11 Comuni appena menzionati.

L’azienda Savno sarà a disposizione per il supporto logistico: ad ogni Comune, infatti, fornirà gazebo per creare i punti di partenza e arrivo dei volontari e materiali utili alla raccolta come sacchetti, pinze, giubbottini ad alta visibilità, guanti e cappellini per il sole. L’unica raccomandazione è quella di indossare abbigliamento comodo e sportivo.

Al termine dell’attività di pulizia, prevista per le ore 11.30, ogni gruppo è invitato ad unirsi per lo scatto di una foto ricordo e la consegna di un simpatico omaggio a tutti i volontari.