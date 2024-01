Piano Mattei: giorno storico per l’Italia

L’Italia inaugura un capitolo storico con il Piano Mattei, promuovendo un patto concreto e innovativo tra Europa e Africa per lo sviluppo sostenibile

ROMA. La giornata di oggi segna un momento storico con l’avvio del Summit Italia-Africa e la presentazione del Piano Mattei.

Il Piano Mattei rappresenta una pietra miliare nella strategia italiana per stabilire legami con l’Africa, sottolineando l’impegno verso uno sviluppo concreto e collaborativo. Con un approccio innovativo e tangibile, il piano si concentra su cinque pilastri fondamentali, spaziando dallo sviluppo agricolo all’efficienza energetica, dalla formazione alla sicurezza, e dalla realizzazione di infrastrutture, delineando così un percorso verso un partenariato bilaterale più forte ed equo.

Il Senato della Repubblica italiana colmo di rappresentanti degli Stati Africani è una grande gioia e dimostra chiaramente come l’influenza italiana in Africa stia finalmente diventando attiva e costruttiva. Queste sono le parole di Emmanuele Di Leo, Presidente di Steadfast, organizzazione umanitaria impegnata nella difesa dei diritti umani.

“I cinque pilastri su cui si baserà il Piano Mattei sono essenziali per creare sviluppo. Come sottolineato dal Premier Meloni, ‘il destino dell’Europa e dell’Africa è interconnesso,’ e siamo felici che il nostro Paese voglia essere un attore protagonista nel promuovere un piano di azione innovativo, come evidenziato anche dal Presidente Metsola. Questo rappresenta un nuovo metodo di lavoro, non imposto, e una piattaforma programmatica aperta a un’ampia condivisione sia durante la fase di attuazione che in quella di ideazione progettuale.”

Di Leo prosegue, “Comprendiamo, come dichiarato oggi in aula dal Presidente della Commissione dell’Unione Africana, che il continente antico chiede concretezza. Per troppo tempo l’Africa è stata illusa e depredata, lasciata a se stessa. Oggi, con progetti tangibili dallo sviluppo agricolo all’efficienza energetica, dalla formazione alla sicurezza, alla realizzazione di infrastrutture, inizia un nuovo capitolo, e siamo certi che il Governo italiano farà la sua parte fino in fondo.”

“Tra i cinque pilastri, la formazione è sicuramente essenziale. Noi di Steadfast siamo fermamente convinti che sia il perno fondamentale per attuare una rivoluzione positiva africana. Qualsiasi investimento per generare ricchezza ha bisogno di lavoro, e il lavoro necessita di formazione specializzata, come sottolineato da Giorgia Meloni questa mattina al Summit. Riteniamo che il ruolo delle Ambasciate italiane sia fondamentale per la formazione in loco: certificare la formazione avvenuta, offrire a enti formatori italiani una chiara visione dei territori e delle loro esigenze, essere un punto di raccordo tra aziende italiane e studenti africani formati adeguatamente al fine di professionalizzare in loco e creare flussi migratori legali di professionisti, contribuendo anche al futuro mercato del lavoro nel nostro Paese.”

“Iniziamo un grande cambiamento e guardiamo con ottimismo al futuro, certi che il Governo italiano sia davvero innovatore nei rapporti con il continente africano.”

