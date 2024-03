Dal 1988, il 14 marzo di ogni anno si festeggia la giornata internazionale del Pi Greco e dal 2019 questa data è diventata anche la Giornata Internazionale della Matematica

L’occasione è l’anniversario della nascita di Albert Einstein, nel 1879. Così qualcuno ha pensato di associare la festa del Pigreco a quella della matematica.

La lettera Pi in greco

Il Pi Greco è la lettera dell’alfabeto greco con la quale inizia la parola perimetro (περίμετρος ) e indica appunto il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro. Fu definito da Archimede con 3,14 per semplificare i calcoli di allora, già fatti dai babilonesi e dagli egiziani, ma in realtà è un numero irrazionale, con infinite cifre dopo la virgola, che non si ripetono mai in modo regolare.

Pi Greco = 3,14

Il 14 marzo è stato scelto perché il calendario anglosassone mette il mese, 03 marzo, prima del giorno, 14, e oggi siamo appunto il 3,14!

E’ interessante considerare come la matematica, scienza esatta per antonomasia, venga rappresentata, nel giorno a lei dedicato, da un numero irrazionale e approssimativo, quasi a voler inglobare nella sua scienza il tutto, comprensibile e non.

Archimede di Siracusa

Ma in realtà il Pi Greco è molto altro. É una presenza astrofisica, elettromagnetica, astronomica, è un rapporto che troviamo anche nelle conchiglie, nelle spirali, nel DNA. Il suo “inventore”, Archimede di Siracusa, il più grande e moderno matematico dell’antichità, ci ha lasciato studi sulle spirali, sugli specchi ustori e sulle leve. Questi studi sono ancor oggi fonte d’ispirazione per gli scienziati di tutto il mondo, partendo proprio dal Pi Greco. https://ilnuovoterraglio.it/pi-greco-day-e-matematica-lo-strano-binomio/

Dunque, il Pi Greco sta ad Archimede come la Matematica sta ad Einstein. Che scritta sotto forma di formula è così: Pi Greco : Archimede = Matematica : Einstein.

Pi Greco Day

Cosa si fa il giorno del Pi Greco? Nella prima giornata, nel 1988, fu organizzato un corteo circolare intorno a un museo e ci fu la vendita di torte decorate con le cifre decimali del pi greco, perché pi, in inglese, ha la stessa pronuncia di pie, la torta o crostata tipica dei paesi anglosassoni.

Con gli anni, nei dipartimenti di matematica nel mondo si coglie l’occasione per organizzare delle feste e gare di calcolo. Nel 2009, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America ha riconosciuto il 14 marzo come giornata ufficiale della Matematica, con lo scopo d’incoraggiare i giovani verso lo studio di questa scienza.

Albert Einstein

Albert Einstein è stato un fisico matematico tedesco, naturalizzato svizzero e statunitense. É generalmente considerato il più importante fisico del XX secolo, conosciuto al grande pubblico per la Teoria della relatività. Prese il premio Nobel per la Fisica nel 1921. Famosissima è la sua formula E = mc2. Ovvero, l’energia = massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce.

Albert Einstein è nato il 14 marzo del 1879 a Ulm, in Germania, da genitori ebrei non praticanti. Si è spento all’età di 76 anni negli Stati Uniti, a Princeton, il giorno 18 aprile 1955. https://biografieonline.it/biografia-albert-einstein.