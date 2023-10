PetsFestival a Cremona: animali per tutti i gusti

CREMONA – L’ampio repertorio espositivo di PetsFestival porta in scena tutto il mondo pet, dai più innovativi prodotti e servizi per animali, rappresentati da esperti e professionisti, ai veri protagonisti di questo evento: cani, con oltre 20 allevamenti presenti in fiera e i campionati europei di Dog Dance con 100 esemplari di diverse razze provenienti da 13 paesi, più di 200 gatti coinvolti nell’esposizione felina internazionale Coral Jubilee Show, oltre 200 conigli nell’ambito di Cunitaly, mostra cunicola con giudizio, più di 100 alpaca e lama, portati da SNAEL nella cornice dell’International Llama e Alpaca Show, 300 colombi ornamentali nel 3° campionato lombardo di colombi, acquariologia dolce e marina che a Petsfestival forma il più grande evento di settore in Italia e poi rettili, rapaci, piccoli roditori, pappagalli, pony, asinelli, cavalli, api, verde e molto altro.



Gli spazi di PetsFestival

Conoscere da vicino il mondo degli animali è possibile a PetsFestival, iniziato ieri e in programma anche oggi, presso il polo fieristico di Cremona. Un’esposizione di 27.000 mq, tantissimi esemplari in mostra e un programma di 80 eventi in due giorni tra cui: spettacoli con concorsi, esposizioni, laboratori interattivi, presentazioni, approfondimenti e workshop realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore. Un format efficace e consolidato che, attraverso la divulgazione didattica, promuove la conoscenza e l’amore per gli animali.



Gli animali di PetsFestival

I tanti bambini che ieri hanno potuto trascorrere la giornata a CremonaFiere hanno potuto svolgere attività didattiche di avvicinamento ai rapaci, a cura dell’associazione Il Mondo Nelle Ali, ma anche assistere alla dimostrazione di primo soccorso cinofilo, educazione cinofila e dimostrazione di riporto con razze retriever.

Chi ama i cani ha assistito ai campionati i campionati europei di Dog Dance con 100 esemplari di diverse razze provenienti da 13 paesi, ma anche al Festival degli Alani aperto a tutti i proprietari di alani e di cani simili che hanno potuto incontrare esperti e veterinari, fare delle domande per capire meglio come accudire il proprio amico a quattro zampe. È stato anche possibile fare il test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini con rilascio di patentino ENCI al superamento del test.

Durante l’intensa giornata di eventi e appuntamenti, workshop e presentazione di libri è stato possibile anche conoscere da vicino l’aquascaping con delle session live dedicate a chi apprezza l’acquario come un’arte e non come un oggetto per abbellire la propria casa. Capendo la gestione dell’ecosistema che riguarda la salute e il benessere dei pesci tenendo in considerazione l’habitat nel suo complesso, insomma l’aquascaping racchiude tutto ciò che riguarda i processi naturali che avvengono in un acquario e, attraverso la creatività, sviluppa delle vere e proprie opere d’arte.

E poi spazio all’apididattica con la presentazione dell’apiario del benessere, un luogo emozionale all’interno del quale si svolgono varie attività sociali, didattiche, con valenza salutare che hanno come denominatore le api: l’utilizzo benefico, la conoscenza e la loro interazione con l’uomo e il pianeta Terra.