Perù: Il Parco Nazionale Tingo María vince il Green Destinations Story Award all’ITB di Berlino

Il Parco Nazionale Tingo Maria è stato premiato nella categoria “Comunità fiorenti”. Il premio è stato conferito alla destinazione sostenibile per la sua biodiversità, l’impegno a favore delle comunità e nella salvaguardia dell’ambiente.

LIMA – Un nuovo premio dedicato alla biodiversità del Perù! Il Parco Nazionale Tingo María di Huánuco è stato premiato con il Green Destinations Story Award all’ITB di Berlino nella categoria “comunità fiorenti”, grazie alle sue testimonianze stimolanti e al modello di destinazione sostenibile che le sue comunità sostengono, ha dichiarato la Commissione per la Promozione dell’Esportazione e del Turismo del Perù (PROMPERÚ).

Il riconoscimento è stato ricevuto dal Presidente Esecutivo di PROMPERÚ, Walter Vizarreta, e presentato durante la cerimonia che si è svolta sul “Green Stage” dell’ITB di Berlino 2023, a cui il Perù partecipa con una delegazione di 22 aziende nazionali.

La storia vincente “Parco nazionale di Tingo María, conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici a beneficio della popolazione” descrive come le comunità e l’amministrazione del parco abbiano identificato e sviluppato tre nuove opportunità commerciali a loro vantaggio, attraverso l’attuazione di pratiche sostenibili. Uno di questi è il ricorso sostenibile alla farfalla come risorsa naturale per la produzione di artigianato, souvenir e accessori.

Sono stati inoltre individuati protocolli per l’allevamento e la raccolta di api melipone per la produzione di miele e polline con proprietà medicinali e la loro vendita in eco-botteghe. Infine, sono stati impiegati prodotti locali come caffè, cacao, banane, frutti della passione, camu camu e limoni per la produzione di gelato artigianale, creando così un legame tra i prodotti agricoli e il settore turistico. In questo modo, sono state realizzate partnership strategiche con le popolazioni locali al fine di garantire standard di vita qualitativamente elevati e di generare reddito in modo sostenibile, mitigando l’impatto negativo sull’ambiente.

Il Parco Nazionale Tingo María ha primeggiato su altre destinazioni sostenibili come Thailandia, Filippine, Italia ed Estonia. Green Destinations è un’organizzazione globale senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di favorire la sostenibilità delle destinazioni, delle loro imprese e delle loro comunità.

PERÙ DESTINAZIONE SOSTENIBILE

Il Parco nazionale di Tingo María si trova a 6 chilometri a sud-ovest della città di Tingo María, nei distretti di Mariano Dámaso Beraún e Rupa Rupa, nella Regione di Huánuco. È una delle aree naturali protette più antiche del Perù, costituita dalla catena montuosa della Bella Durmiente e ha sviluppato importanti strategie per integrare peculiarità dell’area e conservazione delle sue risorse naturali. Il turismo è un’attività produttiva di grande impatto sull’economia del Perù, con una variegata offerta di esperienze uniche dedicate ai visitatori. La destinazione è impegnata nella promozione di un turismo responsabile nei confronti del clima, è attenta alla conservazione dell’ambiente e alo sviluppo economico e sociale del Paese.