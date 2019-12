Perché sempre più persone si affidano ai tarocchi per capire la loro salute mentale?

“Le persone che ottengono ciò che vogliono veramente nella vita sanno come andarsene quando qualcosa è buono, ma non abbastanza buono”, ha twittato Jessica Dore, un’assistente sociale autorizzata e una praticante di tarocchi. Pratiche spirituali come i tarocchi e l’astrologia esistono da secoli, ma stanno diventando sempre più importanti nella cultura del benessere. Grazie a Twitter, o APP di oroscopo alla moda come Co-Star e altre piattaforme online, è ora più facile che mai ricercare i tarocchi, leggere l’oroscopo ed esaminare il tema natale.

Dore usa i tarocchi in un modo simile, estraendo le carte per i suoi clienti per aiutare le conversazioni rapide su come si sentono e con cosa hanno a che fare nella loro vita. “Molti di noi sono orientati verso l’esterno, guardando verso il mondo esterno per dirci cosa fare”, ha spiegato Dore. “Non è necessariamente intuitivo per le persone cercare dentro le risposte”. Tirare le carte dei tarocchi, tuttavia, offre alle persone l’opportunità di fare un check-in di se stessi per esplorare i loro pensieri e sentimenti.

Questo tipo di auto-riflessione è spesso il primo passo per migliorare la tua salute mentale. “Al livello più elementare, se tutti fossero più in sintonia con se stessi – i loro bisogni, desideri, confini, punti di forza e di debolezza – saremmo compagni, collaboratori e comunicatori migliori, per non parlare del fatto più efficace nel nostro lavoro e nel nostro relazioni interpersonali”, ha detto Dore. Chiunque può iniziare a utilizzare una (o entrambe) di queste pratiche abbastanza facilmente.

Per l’astrologia, Sweetman ha raccomandato di leggere La guida essenziale all’astrologia pratica.

Per leggere il tuo oroscopo, puoi utilizzare un certo numero di siti web: devi solo sapere in quale segno rientra il tuo compleanno.

Per leggere la tua carta natale, devi conoscere la tua data di nascita, il tuo tempo di nascita e la città in cui sei nato. Puoi usare APP come Co-Star o contattare un astrologo consulente per un aiuto con l’interpretazione. “È importante resistere all’impulso, quando sei nuovo di astrologia, di iniziare a vedere la tua carta come il motivo per cui le cose sono sbagliate in te o nella tua vita”, ha detto Sweetman. “Invece, vederlo come una mappa o una guida per essere il tuo io migliore”.

Per quanto riguarda i tarocchi, Dore ha detto che puoi tirare le carte da solo o che qualcun altro le tira per te. La maggior parte dei mazzi di tarocchi include un opuscolo che spiega le carte e offre interpretazioni generali, ma potresti anche voler acquistare un libro sui tarocchi che li approfondisce. Non esiste un libro delle regole su cosa fare quando si estrae una carta. Dore ha detto che puoi sederti con l’immagine, parlarne, diario di esso, metterlo da parte o semplicemente rimetterlo nel mazzo. “Se risuona, alla grande, e in caso contrario, non è necessario forzarlo per significare qualcosa”, ha condiviso Dore.

Sia l’astrologia che i tarocchi sono archetipici e usano un linguaggio simile per descrivere situazioni ed emozioni passate, presenti e future, ma sono pratiche diverse. “L’astrologia è un antico sistema che utilizza il movimento dei pianeti attraverso diversi segni dello zodiaco per aiutare a rivelare come potrebbero svolgersi le nostre vite”, ha dichiarato Katie Sweetman, astrologa consulente e fondatrice di Empowering Astrology. In astrologia, ci sono 12 segni zodiacali e 10 pianeti. La componente più semplice e popolare dell’astrologia – trovata ovunque dalle riviste di stampa al New York Post – è un oroscopo, che è una breve previsione o lettura basata sul tuo segno zodiacale. Le carte natale sono più complesse e affermano di rivelare informazioni sulla tua personalità e tendenze basate su dove erano posizionati i pianeti quando sei nato. I tarocchi, d’altra parte, sono più visivi. “È un mazzo di 78 carte con immagini che mostrano diversi archetipi, simboli e situazioni”, ha detto Dore. Alcuni esempi includono “morte”, “il sole” e “il mago”. “Queste immagini rappresentano la vasta gamma di cose che incontriamo nell’esperienza umana”, ha detto.

La maggior parte delle persone inizialmente gravitano verso i tarocchi e l’astrologia perché sono divertenti, ma le due pratiche possono anche mettere alcuni su un percorso verso una maggiore consapevolezza di sé. “Mentre è importante lavorare con un professionista qualificato come un terapista per questioni più profonde o più acute, l’astrologia può essere utilizzata come strumento di sviluppo personale per aiutarci a capire i nostri blocchi e dove possiamo auto-sabotare”, ha sostenuto Sweetman.

Imparando sui tratti della tua personalità e su come tendi a interagire con il mondo, potresti imparare a riconoscere non solo i tuoi punti di forza, ma anche il tuo pensiero negativo o modelli comportamentali. Un altro vantaggio della lettura di qualcosa come un oroscopo è che può ricordare alle persone che i loro sentimenti ed esperienze negativi sono temporanei, ha aggiunto Chait. “Questo è simile a diversi approcci terapeutici in cui l’enfasi è su come capire cosa stai provando o sperimentando nel contesto di oggi e cercando di vedere come le cose potrebbero essere diverse in futuro, incluso come puoi contribuire a fare quel cambiamento” ha spiegato.

“Spesso quando le persone sono stressate o sperimentano qualcosa di negativo, vogliono capire meglio il “perché dietro di esso”, ha affermato Sari Chait, psicologa clinica e proprietaria del Centro di salute e benessere comportamentale di Newport, nel Massachusetts, aggiungendo che l’astrologia e le letture dei tarocchi possono fornire “il quadro per farlo, anche se non si basa empiricamente”. Non sorprende inoltre che pratiche come i tarocchi e l’astrologia siano sempre più

associate ai consigli sulla salute mentale.

Molte persone non possono permettersi un aiuto professionale o hanno bisogno di un supplemento alla terapia, quindi si rivolgono a Internet e ai social media per consigli su come affrontare lo stress quotidiano. Esistono numerosi ostacoli alla cura della salute mentale, inclusi costi elevati, copertura assicurativa insufficiente e mancanza di opzioni. È importante ricordare che l’astrologia è una pseudo-scienza, ha detto Chait. A differenza della psicologia, che è radicata nell’evidenza

empirica, “la metodologia utilizzata per determinare se il proprio segno zodiacale è correlato al comportamento o alla personalità umana è stata imperfetta o non ha mostrato alcuna relazione”. Guardare alla tua carta natale per spiegare le tue esperienze e circostanze è solo così efficace. “A volte usiamo l’astrologia per patologizzare eccessivamente in un modo che limita il nostro pensiero”, ha aggiunto Sweetman. “Possiamo rimanere intrappolati in una trappola in cui crediamo che se abbiamo un posizionamento del genere nel nostro grafico, certe cose saranno sempre negativamente parte di noi”. Ciò può innescare un ciclo di passività che porta a incolpare esperienze negative sulla carta natale, piuttosto che assumersi la responsabilità delle proprie scelte o capire come apportare modifiche. E mentre i tarocchi possono essere una buona strada per l’introspezione, Dore ha detto che non è uno strumento per gestire i problemi di salute mentale, come traumi o ansia, che incidono notevolmente sulla tua vita quotidiana.

Se si sta lottando con emozioni travolgenti, è meglio considerare di contattare un terapeuta o un consulente per chiedere aiuto. Ci sono risorse per aiutarti a trovare un buon terapista e modi per rendere il processo più conveniente. “Se hai un trauma o ricordi dolorosi, devi essere al sicuro”, ha concluso Dore. “Non vuoi aprire cose che non hai le capacità di elaborare da solo.” Pratiche come l’astrologia non sostituiscono la terapia. I due possono essere complementari, però. “Se qualcuno crede nell’astrologia e trae conclusioni su se stesso dall’astrologia, può fornire uno sfondo per importanti conversazioni terapeutiche su come vedono se stessi e il mondo”, ha raccontato. Prendersi cura della propria salute mentale richiede un approccio articolato. Se si vuole esplorare il mondo dei tarocchi o dell’astrologia, perché no. Ma bisogna assicurarsi di investire anche in altre pratiche. Ciò include dedicare tempo alle attività di auto-cura, dare priorità al sonno, impegnarsi in una socializzazione regolare e ridurre attività non salutari come il consumo eccessivo di bevande e mille altri espedienti che possono farci stare meglio.

Basato sull’articolo: “Why People Are Turning To Astrology And Tarot Cards For Their Mental Health” di Paige Smith

Commenta la news

commenti