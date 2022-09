Perché i fan dello sport impazziscono per questa criptovaluta di grande successo?

Chiliz ha preso fuoco negli ultimi tempi, grazie alla popolarità dei token dei tifosi sportivi

Sebbene Chiliz (CHZ) si collochi tra le prime 50 criptovalute per capitalizzazione di mercato totale, è probabile che la maggior parte degli investitori in criptovalute non ne abbia mai sentito parlare. La prima volta che qualcuno mi ha parlato di Chiliz, ho pensato che stesse parlando della catena di ristoranti. Eppure questa criptovaluta relativamente sconosciuta sta prendendo piede negli ultimi tempi. Nell’ultimo mese, Chiliz è salita di oltre il 100% (a partire dalla scorsa settimana).

Chiliz è un token cripto che alimenta il coinvolgimento dei fan. Per farlo, collabora con le migliori squadre sportive di tutto il mondo. Quando i tifosi acquistano i fan token scambiandoli sulla piattaforma di coinvolgimento dei tifosi Socios.com (che si basa sulla blockchain di Chiliz), possono avere voce in capitolo nelle decisioni delle loro squadre sportive preferite o ottenere l’accesso a eventi VIP speciali. È comprensibile che i fanatici dello sport stiano impazzendo per Chiliz.



Il mondo dei token dei tifosi

Il primo motivo per cui Chiliz è unico è che ha aperto la strada all’uso dei fan token. Ogni token del tifoso consente al titolare di ottenere accesso, vantaggi o benefici. Ad esempio, si può ottenere l’accesso a un evento VIP privato o il diritto di voto su una questione relativa alla squadra. In un caso, i tifosi hanno potuto votare il murale da dipingere nello spogliatoio di una squadra e un fortunato vincitore ha avuto l’opportunità di incontrare la squadra. Se siete appassionati di sport, Chiliz ha un’utilità reale. E offre ai titolari queste opportunità in un modo perfettamente integrato con i siti web e le app delle squadre sportive attraverso la sua piattaforma Socios.com.

Chiliz ha già stretto una partnership con squadre del calibro di FC Barcelona e AC Milan, entrambe con una base di tifosi entusiasti in tutto il mondo. Complessivamente, Chiliz ha siglato più di 145 partnership con squadre sportive in una varietà di sport diversi (tra cui F1, esports e cricket). Poiché il team di sviluppo della blockchain di Chiliz ha sede in Europa, è logico che l’attenzione iniziale si sia concentrata sulle squadre sportive europee. Ma Chiliz ha collaborato anche con squadre sportive di alto profilo dell’NBA, della NFL e della NHL. Se volete saperne di più, anche sul trading, Teslacoin è la vostra piattaforma di riferimento.



Scalabilità

Per Chiliz, il concetto di token cripto per i tifosi sportivi offre una scalabilità quasi illimitata. Una volta che ha collaborato con una squadra sportiva, ad esempio, diventa relativamente facile collaborare con tutte le altre squadre dello stesso campionato. Le leghe sportive statunitensi continuano a parlare di espandersi a livello internazionale e l’uso del token Chiliz per i tifosi potrebbe essere un modo per farlo. Quando la NFL giocherà le partite di football a Londra, ad esempio, potrebbe utilizzare i fan token di Chiliz per creare esperienze VIP uniche per i nostri amici dall’altra parte dell’oceano.

Fino a poco tempo fa, la scalabilità era limitata dal fatto che Chiliz era costruita sulla blockchain di Ethereum (ETH). Ciò comportava elevate commissioni di transazione e una forte congestione della blockchain. Ma Chiliz sta passando a una nuovissima blockchain, chiamata Chiliz Chain 2.0, che renderà Chiliz molto più scalabile, oltre che più economica e facile da usare. Di conseguenza, Chiliz chiede agli sviluppatori di creare nuove applicazioni decentralizzate per il nuovo aggiornamento della blockchain. Il team di sviluppo di Chiliz si definisce ora “il principale fornitore di blockchain fintech al mondo per lo sport e l’intrattenimento”.

L’ultima parte, “e l’intrattenimento”, è molto interessante. Suggerisce che la blockchain di Chiliz potrebbe essere utilizzata per creare token per i fan di quasi tutti i settori con un appeal da star. Che ne dite di gettoni per i buongustai e i loro chef e ristoranti preferiti? O dei fan token per progetti di intrattenimento, come i film? O i gettoni dei fan per (ehm) scrittori e giornalisti?



Dovrei comprare Chiliz ora?

La criptovaluta Chiliz è apparsa sul mio radar di investimento quasi per caso, e ne sono felice. Stavo semplicemente cercando le altcoin che erano aumentate di oltre il 100% di recente, e Chiliz continuava a comparire nella lista. Scoprire perché Chiliz ha avuto successo mi ha insegnato molto su ciò che sta funzionando in questo momento nel mondo delle criptovalute. Chiliz ha capito come sfruttare le comunità di fan appassionati e unirle intorno alla criptovaluta.

Per certi versi, Chiliz mi ricorda ApeCoin (APE), che ha cercato di creare comunità di fan online intorno alle immagini digitali delle scimmie annoiate. Ovviamente, Chiliz ha un appeal molto più mainstream. Inoltre, ha molto di più da offrire in termini di utilità e appeal mondiale. Sono ottimista su Chiliz, soprattutto al prezzo stracciato che ha in questo momento. La prossima volta che guarderò una partita di sport, controllerò se Chiliz fa parte dell’azione.