Perché è importante scegliere solo casino legali online?

Molto spesso, e con sempre maggiore frequenza, si sente parlare o si parla direttamente di gaming online. O anche, perché no, di gambling sempre virtuale. Si tratta di un settore che sta vivendo una crescita incredibile negli ultimi anni, tanto che nel 2019 ha toccato il suo record in Italia, e che interessa un pubblico sempre più vasto e conseguentemente muove somme ogni giorno più sostanziose, nell’ordine dei miliardi. Ma quando affrontiamo questo argomento, troppe volte diamo per scontato un elemento che invece è fondamentale: la legalità dei siti sui quali operiamo. Andiamo a vedere il motivo dell’importanza, e perché bisognerebbe scegliere solo casino legali online.

Casino online: i numeri dell’illegalità

È importante essere consapevoli di questo dovere perché è davvero incredibilmente semplice cadere in truffe di qualsiasi tipologia online, e magari trovarsi anche a frequentare siti di gaming virtuale illegali senza esserne a conoscenza. Nel momento in cui, consapevolmente o meno, si infrange questo regolamento la conseguenza non è solamente il fatto di star commettendo un reato, ma potrebbero essercene di parecchio gravi a livello di sicurezza. I siti illegali infatti non offrono certamente una protezione adeguata per i nostri dati sensibili che, se siamo soliti giocare online, siamo obbligati a fornire.

Ma perché è necessario ricordare questa evidenza, che dovrebbe essere ormai quasi palese per tutti? Perché purtroppo i numeri non mentono, e parlano di un utilizzo mai sopito e anzi in costante crescendo di casino non autorizzati e non certificati nel nostro paese. Per quanto la legislazione dell’Italia sia molto avanzata in questo settore, e regolamenti al meglio delle sue possibilità e con grandi risultati l’ambiente di gioco online, non tutti gli utenti si affidano a siti sicuri. E le truffe non sono quindi debellate per questo settore.

Il gaming online è purtroppo ancora parecchio florido nella nostra nazione. Basti pensare che nel solo anno 2019 sono stati più di 8.000 i siti totali oscurati perché non legali. Questi siti vengono inibiti ed il loro elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito dell’ADM per poter essere consultato in qualsiasi momento, nel caso in cui fossimo colti da un dubbio di fronte ad una pagina online che possa apparirci come non completamente sicura.

Casino illegali online: quali sono i rischi che si corrono

Al contrario, è sempre necessario affidarsi a siti legali di casino come quelli disponibili su casinosicurionline.net, che offrono ai giocatori la possibilità di giocare sul campo che più preferiscono senza correre alcun rischio. Quali possono essere questi pericoli più volte menzionati? I rischi che si corrono sono di diversa natura, e possono avere a che fare con più aspetti: dalla già citata sicurezza dei dati personali fino alle transazioni ed ai dati bancari.

Per arrivare addirittura alla certezza di essere pagati in caso di vincita: un elemento che dovrebbe essere scontato, alla base di qualsiasi gioco online, ma che sui siti illegali invece può trasformarsi in una problematica. Come riuscire a distinguere un casinò online legale da uno illegale? Innanzitutto è bene ricordare che tutti quelli legali lo sono poiché sono stati regolarmente riconosciuto dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ovverosia un organo che fa parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Premessa doverosa questa perché ci porta al prossimo punto: proprio perché parte di questo elenco, i casinò online autorizzati presentano un logo nella home page, sempre ben visibile, ed accanto a questo deve essere segnalato anche un numero di licenza. Infine, essendo riconosciuti come legali in Italia, il nome del sito deve presentare obbligatoriamente l’estensione “.it”. Se rispettano questi parametri, allora possiamo stare tranquilli e procedere al nostro gaming online, che sarà effettuato su un sito sicuro e legale.

Commenta la news

commenti