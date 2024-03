Dal 20 al 22 marzo a Bordeaux in Francia, si svolgerà Il 28° Congresso della Società Europea di Farmacia Ospedaliera-EAHP, dal titolo “Per una sanità sostenibile: opportunità e strategie”

Il 28° Congresso della Società Europea di Farmacia Ospedaliera-EAHP, dal titolo “Per una sanità sostenibile: opportunità e strategie“, si svolgerà dal 20 al 22 marzo a Bordeaux in Francia, presso il Congress Centre Palais Atlantique, rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto per migliaia di farmacisti ospedalieri provenienti da tutta Europa e anche da oltreoceano.

Il tema centrale di quest’anno, la sostenibilità, va oltre l’aspetto puramente economico per abbracciare una visione più ampia e integrata della sanità. Si tratta di un concetto che richiama l’attenzione sull’impatto ambientale delle pratiche sanitarie, sull’importanza della sicurezza dei pazienti, sulla governance delle terapie e sull’ottimizzazione delle risorse per ridurre l’impatto sociale delle organizzazioni sanitarie.

Il presidente della Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri (SIFO), Arturo Cavaliere, sottolinea l’importanza dei temi affrontati dal Congresso EAHP, i quali riflettono da anni le preoccupazioni e gli interessi della comunità farmaceutica ospedaliera italiana. La sostenibilità, infatti, coinvolge una vasta gamma di argomenti, tra cui l’implementazione di ospedali “verdi”, la gestione delle carenze di farmaci, la necessità di rendere più sostenibile la produzione industriale nel paese e l’approccio “one health” che sarà al centro del prossimo G7-Salute in Italia.

La partecipazione italiana al Congresso EAHP 2024 è particolarmente significativa, con una delegazione guidata dal presidente Cavaliere e dalla tesoriere Maria Ernestina Faggiano, nonché la presenza di Piera Polidori nel Board EAHP. Faggiano sottolinea l’impegno della SIFO nel sostenere la partecipazione italiana all’evento, facilitando l’invio di contributi scientifici al Comitato EAHP e promuovendo opportunità di formazione per giovani farmacisti ospedalieri italiani.

L’obiettivo della delegazione italiana è quello di condividere le esperienze e le migliori pratiche nazionali nel contesto europeo, contribuendo attivamente al dibattito sulla governance europea del farmaco e portando in primo piano le peculiarità e le proposte della SIFO nell’ambito della sanità sostenibile.