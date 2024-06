Per una città sempre più viva e attrattiva

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato sintetizza parte del suo programma elettorale in tema di cultura e turismo, con la forte volontà di continuare a continuare a rendere la città sempre più attrattiva, a beneficio anche delle attività commerciali

MOGLIANO VENETO (TV) – “La continuità nell’organizzazione di grandi eventi culturali di qualità è fondamentale per preservare l’identità e il patrimonio culturale della nostra Città”. Con queste parole, il sindaco uscente e ricandidato alla guida di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, spiega come sarà una priorità sua e della sua squadra, garantire che la biblioteca comunale continui a essere un punto di riferimento per i cittadini di ogni età. Nel programma elettorale presentato alla cittadinanza, si legge che Mogliano avrà una nuova biblioteca con spazi adeguati alla consultazione e allo studio, “magari su un edificio già esistente”.

Grazie a numerosi eventi che portano in città un gran numero di persone, “Mogliano è tornata finalmente ad essere viva ed attrattiva” e la volontà di Bortolato e la sua squadra è che la perla del Terraglio continui ad esserlo sempre più, a beneficio anche delle attività commerciali. A questo proposito, si intende infatti continuare la collaborazione con le associazioni culturali locali, valorizzando il contributo che queste offrono alla vita culturale e sociale della città. Oltre a concludere il percorso di definizione del Marchio d’area turistica già iniziato, coinvolgendo 9 comuni contermini, che porterà benefici e indotto turistico a tutto il territorio.

Per approfondire le proposte culturali e turistiche promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.