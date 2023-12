Per un punto la Virtus perse la cappa

Sarà sfida tra prima e seconda, sabato 23 dicembre al Taliercio (ore 19.30) tra Umana Reyer e Brescia. Gli orogranata compiono infatti l’impresa, espugnando, nell’anticipo tra seconde, il campo della Virtus Segrafredo Bologna per 84-85 al supplementare, dopo una gara condotta praticamente per 40′. Al di là delle ottime percentuali da 3 (10/21), dei 19 assist, della vittoria a rimbalzo (41-39) e della grande prova dell’mvp Tucker (25 punti con 4/6 da 2 e 4/7 da 3), il successo di De Nicolao e compagni arriva grazie alla difesa e alla capacità di non arrendersi nonostante l’amaro finale dei tempi regolamentari.

BOLOGNA – Indisponibile Simms, lo sostituisce in quintetto Brooks (al fianco di Spissu, Tucker, Parks e Tessitori) in un avvio di grande concentrazione per gli orogranata, trascinati da un super-Tucker prima sul 5-9 al 4′ e poi sull’8-13 al 6′. L’Umana Reyer continua con il match pressoché perfetto, costringendo la Virtus al secondo time out addirittura all’8’30” sul 10-23. Una fiammata finale di Belinelli riavvicina in parte Bologna, che torna a segnare dopo oltre 3′ di astinenza, e chiude sul 15-23 un primo quarto in cui i ragazzi di Spahija sono avanti agli avversari in tutte le statistiche. A cavallo dei due quarti il protagonista offensivo per gli orogranata è Brown jr., autore anche del 16-27 al 12′. I padroni di casa riescono però a rientrare progressivamente in partita: dal 23-31 di metà quarto, la Virtus si riavvicina infatti prima fino al 27-31 del 16’30”, con secondo time out stavolta veneziano, e poi sul 33-35 al 19′. Una importante tripla di De Nicolao, in ogni caso, ridà ossigeno all’Umana Reyer, che rientra negli spogliatoi avanti 35-40.

Gli orogranata si riprendono l’inerzia in avvio di secondo tempo, nonostante arrivi subito il terzo fallo di Spissu. Di nuovo Tucker si prende la leadership offensiva e al 33’30” è 40-51. Al 24’30” l’Umana Reyer consuma il bonus e in questa fase perde anche qualche pallone di troppo, agevolando il nuovo rientro Virtus fino al 48-51 al 27′. Casarin torna a muovere il punteggio veneziano dopo circa 3’30”, poi un paio di triple di Wiltjer provano a respingere Bologna (55-59 al 28’30”), anche se nell’ultimo minuto arriva la parità a 59, con gli orogranata avanti 59-61 all’ultimo intervallo.

Anche il quarto periodo inizia all’insegna dell’Umana Reyer, concentrata in difesa (ottimo Brooks su Shengelia) e precisa in attacco, con time out bolognese al 32’30” sul 61-70, che diventa 62-72 al 33’30”. La partita si infiamma anche nell’intensità dei contatti, tollerati dal metro arbitrale, con coach Spahija che chiama time out al 34’30” sul 67-72, con un’ottima ripresa del gioco (67-76 al 35’30” e poi infrazione di 24” provocata alla Virtus). Bologna non segna per oltre 3′ e al 37’30” è 67-77, ma si entra negli ultimi 2′ sul 72-77.

Parks esce per 5 falli, consumando il bonus al 38’30”, poi Belinelli firma i 3 liberi del 75-77. Anche Brown fa 2/2 dalla lunetta, ma Belinelli mette un’altra tripla e a -1’06” è 78-79. Prima della rimessa, Shengelia commette fallo, tecnico, con l’1/1 di Spissu, poi stoppato da Dunston, che a sua volta sbaglia per la gran difesa di Tessitori. Sul contropiede, non viene clamorosamente fischiato il fallo tentato 3 volte da Bologna su Tucker, così Shengelia schiaccia la parità a 80 con 21” da giocare poi il tiro finale di Brown jr. non va ed è overtime.

Il prolungamento sembra iniziare bene per gli orogranata: 5° fallo di Dunston sul tentativo da 3 di Tucker, che però segna un solo libero, così Bologna va sull’84-81 al 41’30”, anche se, con le energie residue, in un match che prosegue con molti errori su entrambi i lati, l’Umana Reyer trova i canestri di Brown jr. prima e Wiltjer a -14” per il controsorpasso sull’84-85.

Dopo il time out, Bologna rimette da fondo campo, Tucker va vicino al recupero su Pajola, con rimessa per i padroni di casa ma con soli 2” da giocare: ci prova Shengelia da 3, sbaglia e l’Umana Reyer (che tornerà adesso in campo il 20 dicembre, alle 18.30, a Belgrado per il match di EuroCup con l’Hapoel Tel Aviv) completa l’impresa.