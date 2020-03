Per non chiudere la porta alla solidarietà: una riflessione su questo momento delicato

Riceviamo e pubblichiamo una bellissima riflessione sul tema della fiducia legata a questi tempi difficili, a firma di Costantino Coros, presidente di Azione Cattolica, diocesi di Velletri-Segni

Nella prova, la fiducia. Questo è il traguardo al quale si deve e si può tendere in tempi difficili come quelli che tutti stiamo vivendo affrontando l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus (COVID-19).

Fiducia, termine poco praticato da questa società frammentata e fragile. Per citare, una riflessione fatta da Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e della Marginalità all’università di Bergamo, per l’associazione di volontariato Anteas: Un desiderio di stare in pace, affidandosi gli uni agli altri.

Ecco che all’improvviso la realtà ci chiama con forza a riscoprire il tesoro della fiducia. Per compiere questo passo, la prospettiva di riferimento a cui attingere è la “relazione”, la quale si propone di rimettere al centro i valori di “solidarietà, comunità e volontarietà”. Ciò significa, come persone, farsi attori fecondi per un dialogo che sappia abbracciare la gratuità e il dono secondo un agire che pone come immagine concreta di riferimento quella della ‘lavanda dei piedi’. “Dal momento in cui il Signore lavò i piedi ai suoi discepoli e insegnò loro a fare altrettanto’ ha indicato la ‘Via’, quella del ‘servizio’. Quella della diakonia, dello scambio che salva, nel senso più autentico di diakonia, come messaggio che invita alle nozze e che poi si mette al servizio del banchetto delle nozze del figlio del Re” (Mt 22, 1-2).

Così, la condivisione gratuita assume un ruolo propulsore, non solo per preservare e valorizzare le risorse disponibili, ma anche per crearne di nuove. A questa si affiancano il dono e la reciprocità delle relazioni. La relazione umana fondata sul paradigma del dono avvia tra le persone percorsi di fiducia, di legami amicali e liberi, sbilancia i rapporti facendo passare i significati dalle ‘cose’ che si mettono in circolo alle ‘relazioni’ che si stabiliscono tra le persone stesse. Umanizza la vita sociale. Dunque, la gratuità, il dono e la fiducia contribuiscono a costruire “comunità attive” capaci di formare reti di prossimità in grado di ri-costruire legami sociali.

Riuscire ad intercettare solitudini e fragilità sociali, secondo logiche di cittadinanza attiva, è una grande sfida collettiva per costruire un’alternativa credibile e sostenibile all’attuale imperversare di sterili e disaggreganti egoismi, contrastando il disagio e le marginalità presenti nei territori, fino a promuovere comunità più inclusive ed accoglienti, sconfiggendo il virus dell’indifferenza.

