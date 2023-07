Per caso, c’è una festa a Jesolo? Sì, “Random”

Con 15 mila biglietti venduti molti giorni prima della data fatidica, il 29 luglio, anche quest’anno “Random, una Festa a Caso”, ha registrato il tutto esaurito. La grande festa, che dal 2015 raduna sulla spiaggia jesolana, giovani da tutta Italia e non solo, anche quest’anno ha fatto “il pieno”.

Jesolo – Di casuale, in questa festa, c’è solo il nome: “Random”, tutto il resto è perfettamente organizzato, e il successo è garantito. Il pubblico si prenota di anno in anno per ascoltare hits di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici, proposte dai dj per far divertire e ballare senza schemi. La particolarità del casuale sta nell’abbigliamento: i partecipanti sono invitati a vestirsi con look ed abbinamenti improbabili dando sfogo alla loro creatività, il tutto nella magnifica cornice dell’arenile che ieri era illuminato dalla luna. L’ingresso è riservato ai maggiori di 18 anni.

In collaborazione tra Suonica, Il Muretto e King’s, anche l’edizione di questo 2023 ha ottenuto tutto il successo che merita.

La festa ha creato anche molto lavoro per la Polizia Locale, anche se non ci sono stati particolari incidenti. Sono stati redatti 4 verbali per art. 26 bis per detenzione e consumo alcol sul territorio comunale. Inoltre, un verbale art. 688 ubriachezza molesta + daspo, 1 verbale per accattonaggio molesto + daspo, nei controlli stradali due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.