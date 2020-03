PER Bottega & Cheese Bar, servizio di consegna della spesa a domicilio

Anche PER Bottega & Cheese Bar offre un servizio di consegna della spesa a casa: un aiuto alle fasce più deboli della popolazione, soprattutto agli anziani, che contribuisce a ridurre al minimo gli spostamenti e i contatti, promuovendo così un comportamento responsabile.

«L’imperativo di questi giorni – spiega la titolare Emanuela Perenzin – è quello di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19. La consegna a domicilio della spesa serve proprio ad evitare che i soggetti più vulnerabili debbano uscire dalla propria abitazione per comprare i beni di prima necessità».

Ricordiamo che, comunque, gli spostamenti per fare la spesa sono consentiti, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri clienti.

La consegna a domicilio viene effettuata dal martedì al sabato. Il servizio consente di ordinare la spesa entro le 13.00 e di riceverla dalle 15.00 alle 19.00. Le consegne vengono fatte nel comune di San Pietro di Feletto e Conegliano (solo zona Via Lourdes e piscine di Conegliano). Su richiesta possibilità di consegne fuori da questi due comuni.

Sempre allo scopo di limitare al minimo i contatti, PER Bottega & Cheese Bar offre ai clienti la possibilità di ordinare la spesa entro le 13.00 e di ritirarla in bottega dal martedì al sabato dalle 15.30 in poi.

