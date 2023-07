Pellegrini, cade il record mondiale ma la Divina rilancia

Giornata di delusioni per il nuoto italiano ai mondiali di Fukuoka. Paltrinieri solo ottavo, Martinenghi quinto, setterosa fuori dalla finale e record della Pellegrini sui 200 battuto dopo 14 anni ma che rilancia la sfida a modo suo.

FUKUOKA – Prima giornata senza medaglie per il nuoto italiano ai Mondiali di Fukuoka. Una giornata che partiva con ben altre aspettative viste le cinque conquistate in tre giornate (un oro e 4 argenti), e gli interpreti in gara.

Nicolò Martinenghi è quinto nei 50 rana, lontano dal record italiano di 26″33 con cui ha vinto gli europei di Roma che gli sarebbe valso l’argento; Gregorio Paltrinieri è ottavo negli 800 stile libero e perde il suo record europeo, migliorato di otto centesimi dall’irlandese Daniel Wiffen, quarto in 7’39”19.

“We’ll take it. Back!!!”

Dopo ben quattordici anni, 5110 giorni, cade il record mondiale più longevo della storia: l’1’52″98 di Federica Pellegrini nei 200 stile libero stabilito per l’oro ai mondiali di Roma il 29 luglio 2009. Lo batte la sorprendente australiana Mollie O’Callaghan che vince in 1’52″85 e diventa detentrice di un primato che l’azzurra conservava dall’11 agosto 2008 (batterie delle Olimpiade di Pechino, 1’55″45).

Si attendeva il commento della Divina, ed è arrivato in maniera quasi clamorosa. In un reel su Instagram mostra la pancia con su scritto "We'll take it. Back!!!" annunciando così la gravidanza, insieme al marito ed allenatore Matteo Giunta e poi commentando l'impresa della nuotatrice australiana:

Amazing race @mollie_ocal 🙌🏻🎩

Really one of the best race that I have seen in the last 14 years 😜

But I want to tell you something…….

🤣🤣🤣🤣🤰🏼

CONGRATS AGAIN 😌

Martinenghi quinto

Scende dal podio iridato dei 50 rana, dopo l’argento iridato di Budapest, Nicolò Martinenghi. Il 23enne di Varese, primatista italiano (26”33) – secondo nei 100 – è quinto in 26″84 dopo aver nuotato la semifinale col tempo di 26″74 che gli sarebbe valso il bronzo conquistato dall’asiatico Sun Jiajun in 26″79. Sul gradino più alto del podio sale Qin Haiyang, già oro nella doppia distanza, in 26″29. Questa volta il cinese non batte il record asiatico, dopo averlo migliorato nei cinque turni di gare consecutive tra 50 e 100. Al secondo posto lo statunitense e campione uscente Nic Fink in 26″59.



“Ho iniziato bene, poi mi sono mancati gli appoggi – spiega Tete, tesserato per il CC Aniene – Mi sentivo molto pesante, come in semifinale. Qualcosa è andato storto: la batteria l’ho nuotata più semplicemente; semifinale e finale sono state molto più macchinose. Analizzeremo insieme al mio allenatore Marco Pedoja cosa non ha funzionato. Adesso mi concentro sulla staffetta 4×100 mista di domenica che per noi è molto importante”.

Super Greg ottavo

Gregorio Paltrinieri rimane senza podio negli 800 stile libero chiudendo all’ottavo posto in 7’53”78. Esce dall’acqua senza rimpianti, con la consapevolezza di aver dato tutto malgrado una condizione fisica precaria e una concorrenza mai così agguerrita.

Vince la finale più veloce di sempre, con cinque atleti sotto il 7’40, il tunisino Ahmed Hafanoui. Il campione olimpico e vice campione mondiale dei 400 stile libero s’impone in 7’37”00, precedendo l’australiano Samuel Short con il record dell’Oceania in 7’37”76 e lo statunitense Bobby Finke – campione uscente e campione olimpico a Tokyo 2020 – col primato americano in 7’38″67. Quarto è l’irlandese Daniele Wiffen con il record europeo di 7’39″19 che cancella il 7’39″27 con cui SuperGreg salì sul tetto del mondo a Gwangju nel 2019.

“Non ne avevo proprio – spiega il 29enne carpigiano tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto – Purtroppo è emersa la mancanza di allenamento e lo stato fisico debilitato. Il mare permette con la tattica di superare qualche avversità, qualche problema fisico, ma la piscina no. Immaginavo che fosse una gara molto difficile ed ho sentito subito di non avere le forze per affrontarla come necessario .”

Continua l’azzurro vice campione olimpico e campione europeo in carica, che è stato anche argento iridato a Kazan 2015 e bronzo a Budapest 2017: “Gli altri sono andati molto forte, invece io ho fatto una fatica immane dal primo cinquanta. Purtroppo non ho recuperato lo sforzo della batteria in cui avevo tirato. È difficile lottare senza forze. Spero di riprendere un po’ di energie per disputare un buon 1500, ma non sono nella condizione ideale per gareggiare e ne sono pienamente consapevole“.



Paltrinieri tornerà in vasca sabato mattina nelle batterie dei 1500 che chiude sul podio iridato da cinque edizioni (bronzo a Barcellona 2013, oro Kazan 2015 e Budapest 2017, bronzo a Gwangju 2019 e oro a Budapest 2022).

Semifinali

Si ferma la rincorsa alla finale iridata di Alessandro Miressi. Il 25enne torinese e primatista italiano – Fiamme Oro e CN Torino, allenato da Antonio Satta, già campione europeo e bronzo continentale in carica – è solo tredicesimo in 48″21. Dopo un ottimo passaggio in 22″78, paga una seconda vasca in 25″43. Il più veloce, come al mattino, è il britannico e campione iridato nella doppia distanza Matthew Richards in 47″47.



Out nei 200 farfalla anche uno sfortunato Alberto Razzetti, nono e primo degli esclusi dalla finale. Il 24enne ligure di Lavagna – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, seguito da Stefano Franceschi e vice campione europeo – nuota in 1’57″39, a ventisei centesimi dal suo record italiano di 1’57″13. All’ottavo posto c’è il magiaro Shaine Casas in 1’57″23. Comanda il transalpino Leon Marchand in 1’56″34, che mette nel mirino una super tripletta, dopo le vittorie nei 400 misti e nei 200 farfalla.



Cade il record della Pellegrini

Prima o poi doveva accadere. Quattordici anni dopo cade il record più longevo della storia del nuoto femminile.

L’australiana Mollie O’Callaghan aggiorna la storia, vince i 200 stile libero in 1’52″85 (passaggio ai 100 in 55″94) e abbassa di quattordici centesimi l’1’52″98 gommato con cui Federica Pellegrini trionfò il 29 luglio 2009 ai mondiali di Roma.

La pluricampionessa italiana è stata la più veloce al mondo della distanza dall’11 agosto 2008, ovvero dalle batterie delle Olimpiadi di Pechino quando in 1’55″45 si prese il record della francese Laure Manaoudou che con 7 centesimi in più aveva vinto l’oro ai mondiali di Melbourne il 28 marzo 2007. Pellegrini poi portò quel record sull’ 1’54″82 in finale diventando campionessa olimpica. L’1’52″85 resta comunque il secondo tempo mai nuotato e primato europeo, perché alle spalle di O’Callaghan ci sono l’altra aussie Ariarne Titmus in 1’53″01 e la canadese Summer McIntosh con il record del mondo juniores in 1’53″65 (prec. 1’53″91).

Setterosa sconfitto in semifinale

Vince l’Olanda 9-8 una partita giocata alla pari da un grande Setterosa che paga il gap del primo tempo. L’Italia giocherà per il bronzo contro l’Australia che ha perso 12-10 contro la Spagna campione d’Europa. Medaglia mondiale che manca da Kazan 2015, in palio venerdì 28 luglio alle 13.00 locali (le 6.00 italiane).

Purtroppo la rincorsa delle azzurre, avanti solo sull’1-0 di Giustini, e anche sotto di tre gol (5-2 e 6-3 a metà secondo tempo) non produce mai il pareggio (5-6, 6-7, 7-8 e 8-9 a 1’57 dal termine) seppur la sensazione e che possa giungere da un momento all’altro. Ottima la prova di Galardi al centro, autrice di una doppietta, e della tiratrice Marletta, che firma una tripletta. Ma tutta la nazionale gioca con coraggio e, passata a pressing, riduce lo smarrimento iniziale proteggendo bene Banchelli. Si sarebbe potuto sfruttare meglio le superiorità numeriche (4/12), ma l’Olanda non ha poi fatto tanto meglio (5/13). La finale sarà Spagna-Olanda.

Tabellino di Italia-Olanda 8-9

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno 1, Giustini 1, Bettini 1, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta 3 (1 rig.), Cergol, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Olanda: Aarts, Wolves 2, Sleeking 1, Van Der Sloot 1, Keuning 1, Van De Kraats, Rogge 1, Sevenich, Joustra 1, Rogge 1 (rig.), Moolhuijzen 1, Ten Broek, Buis. All. Doudesis.

Arbitri: Dervieux (Fra) e Debreceni (Hun).

Note: parziali 2-4, 3-2, 2-2, 1-1. Superiorità numeriche: Italia 4/12 + un rigore, Olanda 5/13 + un rigore. Uscita per limite di falli Rogge (O) a 4’53 del quarto tempo. Ammonito il tecnico Silipo (I) nel terzo tempo. Banchelli (I) in porta. Spettatori 300 circa.

