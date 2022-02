Pechino 2022. Oro italiano nel Curling

“Ho chiamato Pechino per congratularmi direttamente con Stefania Constantini, il nostro orgoglio Veneto. È stato un gran bel colloquio, preceduto da un saluto e i complimenti a Luigi Sartorato, il trevigiano Consigliere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che mi ha passato Stefania, ancora comprensibilmente emozionatissima”.

Lo rivela stamane il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“A Stefania – prosegue il Governatore – ho detto che tutti noi veneti siamo orgogliosi della sua impresa e ci sentiamo virtualmente a Pechino al suo fianco in questo momento storico di gioia. Nel colloquio ho ricordato che, quando lanciai la candidatura della sua Cortina alle Olimpiadi invernali 2026, chiedendo di aver qui anche il Curling, qualcuno sorrise. E invece ho già detto a Stefania di farsi trovare prontissima e performantissima perché la festa, fra 4 anni, la vogliamo fare in casa. Lei – riferisce Zaia – mi ha assicurato che farà di tutto per essere al top nel 2026. Ci siamo salutati – conclude Zaia – con la promessa reciproca di un incontro di persona quando tornerà dalla Cina, con la notizia che il suo oro è già anche su wikipedia.