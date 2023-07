Pattinaggio corsa, la casierese Carrer agli Europei di Valence D’Agen

La pattinatrice della Polisportiva Casier è impegnata da oggi, lunedì 17 luglio, nella massima rassegna continentale in programma fino al 23 luglio in Francia. In gara anche l’olandese d’adozione trevigiana Noraly Berber Vonk. Il team giovanile protagonista a Siena nel Trofeo Skate Italia.

CASIER – Ilaria Carrer è pronta a scendere in pista agli Europei di pattinaggio corsa che iniziano oggi, lunedì 17, e si concluderanno domenica 23 luglio a Valence D’Agen, cittadina a un centinaio di chilometri da Tolosa.

La pattinatrice della Polisportiva Casier è in Francia già da qualche giorno per testare l’anello in granito del pattinodromo “Jacques Fronton”, dove si svolgeranno le gare in pista.

Ilaria, da questa stagione in gara nella categoria senior, va in cerca di conferme dopo i tanti successi colti a livello giovanile. L’anno scorso, tra le juniores, tornò dai Campionati Europei disputati a L’Aquila con un bottino da incorniciare: due ori e tre argenti tra prove individuali e a squadre.

Ora il livello della sfida si alza, ma l’allieva di Andrea Bighin è pronta a ben figurare. Con uno stimolo in più: la rassegna di Valence D’Agen rappresenta una tappa obbligata nel percorso che condurrà i migliori pattinatori azzurri ai Mondiali che si terranno a fine agosto in Italia, ad Alte Ceccato.

A Valence D’Agen la Polisportiva Casier sarà rappresentata anche da Noraly Berber Vonk, olandese d’adozione trevigiana (vive per larga parte dell’anno nella Marca) che difenderà i colori della propria Nazionale nelle gare su strada.

In attesa di buone notizie dalla Francia, la Polisportiva Casier ha schierato il proprio team giovanile a Siena nel Trofeo Skate Italia per Ragazzi 12 e nel Trofeo La Balzana per Ragazzi e Allievi, un doppio appuntamento di risonanza nazionale per il pattinaggio corsa. Il bilancio della trasferta, guidata dal tecnico Giacomo Serena, è stato di un argento e due bronzi.

Merito di Edoardo Colle, secondo tra i Ragazzi nel Giro ad atleti contrapposti, e di Leonardo Spessotto, bronzo tra gli allievi nel Giro ad atleti contrapposti e nella Gara Sprint.

Grazie anche al contributo di Camilla Baldini, Gioia Salviato, Vittoria Forti, Nicole Annibale, Riccardo e Mattia Brutocao e Antonio Barbierato, la Polisportiva Casier ha colto un ottimo 12° posto nella classifica di società su circa ottanta team presenti. Il futuro è qui.