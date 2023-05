Passerella ciclopedonale tra Chirignago e Catene, varo della campata centrale

Si sono concluse nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio le operazioni di varo della campata centrale della nuova passerella ciclopedonale tra Chirignago e Catene.

MESTRE – La delicata e impegnativa fase di montaggio della struttura metallica del peso di 100 tonnellate e della lunghezza di 70 metri a scavalco sui sei binari ferroviari, momentaneamente interrotti, è stata possibile grazie a un varo sincronizzato attraverso due autogrù di grande portata di cui la più prestante da 800 tonnellate posizionata in via degli Olmi e l’altra da 500 tonnellate in via Agrifoglio. Entrambe hanno operato coordinate dai tecnici dell’impresa esecutrice.

A seguire i lavori, nelle prime ore di questa mattina, è stato il sindaco Luigi Brugnaro. “Con il varo della passerella si conclude la fase più delicata di questi lavori – ha detto il primo cittadino – Un’importante opera ingegneristica, tra le più rilevanti d’Italia, che ci consente di collegare Chirignago e Marghera. Un’attesa lunga trent’anni per i nostri cittadini, che entro settembre potranno finalmente usufruire del nuovo percorso ciclopedonale. Ringrazio i tecnici del Comune, le maestranze e quanti hanno lavorato anche in piena notte per raggiungere questo importante obiettivo”.

Le attività di posizionamento dell’impalcato hanno impegnato notte e giorno le maestranze in cantiere che in sole tre settimane, nonostante le avverse condizioni meteo, hanno raggiunto l’obiettivo da tempo programmato dagli Uffici Comunali e da RFI.

L’appalto, di complessivi 2,5 milioni di euro, commissionato dal Comune di Venezia prevede una pista ciclo pedonale illuminata di 2,5 metri di larghezza ed una lunghezza complessiva di 500 metri sviluppati in adiacenza al ponte esistente su via Trieste. Le attività proseguiranno col posizionamento delle campate secondarie lato Chirignago e con le ultime finiture. L’ultimazione dell’opera è prevista entro la fine di settembre.