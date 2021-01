Passaporto vaccinale digitale. L’idea piace all’Europa

L’Unione europea sta pensando con insistenza all’introduzione di un passaporto digitale per i viaggi. Si stanno tenendo vertici in proposito in questi giorni tra gli stati membri.

Si tratterebbe in definitiva di un passaporto vaccinale per facilitare la ripresa del turismo in Europa ed anche fuori. L’idea piace alla Grecia, alla Spagna, al Belgio e anche all’Italia, dove ha incontrato i favori del commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Con questo passaporto si tende a consentire una maggiore libertà di movimenti e senza provocare una ulteriore diffusione del virus.

In Europa si sta studiando la possibilità di giungere in tempi brevissimi ad un approccio comune del problema. L’idea sarebbe quella di un certificato cartaceo o digitale da esibire prima di un volo aereo.

È già iniziata la consultazione con le compagnie aeree che in gran parte hanno dichiarato di essere d’accordo con un passaporto vaccinale.

Fonte: siviaggia.it

