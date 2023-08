Partita decisiva per l’Italbasket

L’Italbasket subisce la prima sconfitta nei mondiali in corso nelle Filippine e domani giocherà la partita decisiva per il passaggio del turno proprio contro i padroni di casa.

FILIPPINE – Dopo 7 vittorie di fila nelle partite di preparazione e la prima sofferta vittoria contro l’Angola, arriva per gli azzurri la prima dolorosa sconfitta al Mondiale.

Un 82-87 contro la Repubblica Dominicana un po’ bugiardo visto l’andamento della gara, ma che, se non altro, ha fatto vedere il carattere degli atleti italiani recuperando un pericoloso -17 per la differenza canestri e dando più speranze per il passaggio del turno domani contro i padroni di casa delle Filippine.

La Partita

Era anche iniziata nel migliore dei modi con 12-0 in tre minuti con 6 punti di Polonara, per poi subirne 6 consecutivi di Feliz ( 24 punti e 7/10 da tre alla fine) e tre minuti senza canestri per entrambe le compagini. Dopo il canestro di Montero, arriva il primo tecnico alla panchina azzurra e il libero di Towns. Ricci risponde con un canestro e una tripla, Montero da 3 e altro libero di Towns per il tecnico a Pozzecco. Si chiude il quarto col canestro di Spagnolo del 19-13.

La seconda frazione si apre con i canestri di Datome ma arrivano ben tre triple consecutive di Feliz per il 23-22. Gli animi sono sempre più bollenti e arriva il doppio tecnico a Melli e Vargas dopo qualche scintilla sotto canestro. Il capitano guida gli Azzurri a un 6-0 provvidenziale (29-22).

La tripla di Towns è pareggiata da quella di Spissu (37-31) ma a due minuti e 20 secondi dalla fine del primo tempo arriva il secondo tecnico alla panchina Azzurra: espulsione per il CT Gianmarco Pozzecco dopo un contestato fallo fischiato a Ricci su Towns, ma che in realtà era un chiaro sfondamento della stella dei Timberwolves. Sorpasso dominicano (37-38) con il canestro di Liz. I due punti di Fontecchio segnano l’intervallo con l’Italia a +1 (39-38) e mandano in archivio 20 minuti carichi di tensione.

La ripresa inizia con una tripla di Towns e il pari di Spissu. Ma è la giornata del giocatore NBA su cui si basa tutta la squadra Dominicana (doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi per lui alla fine), portando gli azzurri sotto per 59 a 45. Arriva la reazione degli azzurri con Fontecchio, Melli, Ricci per un parziale di 6-0, ma sale in cattedra Feliz con una tripla seguita da quella di Pena. Finisce il terzo quarto 56-69.

Gli azzurri sembrano incapaci di risollevarsi e si arriva fino al -17 (60-77), con ormai poche forze (soprattutto mentali) rimaste. E invece arriva finalmente la reazione d’orgoglio guidata da Spissu e Ricci che portano l’Italia fino al -3 con ancora 19 secondi da giocare. Gli ultimi tentativi non vanno a buon fine e si chiude con i due tiri liberi di Quinones.

Domani ci si giocherà tutto alle 14 (ore italiane) contro le Filippine, in un Gruppo A ancora tutto da decidere grazie alla vittoria dell’Angola proprio contro i padroni di casa.

Per passare alla seconda fase del Mondiale e per essere certi, almeno, di un posto al torneo Pre Olimpico del prossimo anno bisogna vincere. La sconfitta contro la Repubblica Dominicana ha complicato le cose ma per l’Italia ci sono diversi scenari favorevoli: addirittura una sconfitta con 11 punti di scarto (non uno di più) se i dominicani battessero l’Angola nel match del pomeriggio. Non ancora assegnato nemmeno il primo posto nel girone. La Repubblica Dominicana, per ora imbattuta, potrebbe non raggiungerlo in caso di sconfitta contro gli africani fino a 22 punti. Azzurri primi in quel caso battendo le Filippine.

Tra i migliori Marco Spissu con 17 punti (+ 4 assist), il solito Simone Fontecchio (13), Giampaolo Ricci (12) e Achille Polonara (10).

Le dichiarazioni

Coach Edoardo Casalone, subentrato all’espulso Pozzecco : “Come dice sempre il Poz, questi ragazzi ci tengono da morire e anche stasera si è visto con la grande reazione che abbiamo avuto nel finale dove abbiamo anche provato a vincerla. In queste competizioni la differenza canestri conta e i giocatori lo sanno. Anche stasera abbiamo costruito buoni tiri che poi non sono entrati. Il nostro modo di giocare è questo, siamo la stessa squadra che ha vinto le 7 partite di preparazione e continueremo a giocare come sappiamo fare. La partita contro le Filippine è determinante ma lo sarebbe stato anche se avessimo vinto. Rimaniamo concentrati in vista di martedì”.

Continua Capitan Gigi Datome: “Andiamo avanti con fiducia verso l’ultimo impegno del girone contro le Filippine. Abbiamo poco tempo per preparare la gara ma dobbiamo credere ancor di più nel nostro sistema e continuare ad avere fiducia tra compagni come è sempre avvenuto. Tutte le gare sono diverse e tutte le gare sono difficili. Stasera potevamo prendere un’imbarcata ma così non è stato perché la squadra c’è. Non siamo riusciti a capitalizzare quanto di buono fatto ma guardiamo avanti, ripeto, con fiducia”.

A margine della sessione di allenamento della mattina, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, è tornato sul match contro la Repubblica Dominicana e sull’espulsione dell’infuriato Pozzecco:

“I nostri avversari hanno vinto meritatamente. Gli errori arbitrali ci sono stati e sempre ci saranno, ma non sono quelli che ci hanno fatto perdere la partita e non è responsabilità FIBA. Questa mattina ho avuto un colloquio con tutto lo staff tecnico e ho detto loro che intemperanze come quelle di ieri non devono più accadere. Abbiamo un’immagine da difendere e dobbiamo agire di conseguenza. Il CT Gianmarco Pozzecco gode della fiducia della squadra e soprattutto gode della mia fiducia. È una persona straordinaria sotto molti punti di vista ed è il primo ad essere dispiaciuto. Ho per lui stima e affetto e continuo a considerarlo un ottimo allenatore. Non è un dramma aver perso una partita e di certo il nostro CT non è l’unico responsabile. Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti che hanno tutte le carte in regola per reagire alla sconfitta già da domani contro le Filippine”.

I tabellini

Italia-Repubblica Dominicana 82-87 (19-13, 20-25, 17-31, 26-18)

Italia: Spissu* 17 (2/4, 2/5), Tonut* 8 (1/3, 2/3), Melli* 6 (3/5, 0/1), Fontecchio* 13 (3/7, 1/8), Ricci 12 (3/4, 2/4), Spagnolo 4 (1/2), Polonara* 10 (3/3, 0/4), Diouf ne, Severini, Procida, Pajola 4 (2/3), Datome 8 (4/6, 0/4). All: Pozzecco

Rep. Dominicana: Pena (1/4 da tre), Mendoza 3 (1/2 da tre), Montero 12 (2/5, 2/7), Solano (0/1), Liz* 9 (0/3, 1/4), Feliz* 24 (1/2, 7/10), Vargas 3 (1/2), Delgado* 7 (3/5), Suero ne, Figueroa (0/2, 0/1), Quinones* 2 (0/1, 0/2), Towns* 24 (3/6, 4/9). All: Garcia

Tiri da due Ita 22/38, Dom 13/27; Tiri da tre Ita 7/29, Dom 16/39; Tiri liberi Ita 17/18, Dom. 13/17. Rimbalzi Ita 36 (Melli 7), Dom 37 (Towns 11). Assist Ita 14 (Spissu 4), Dom 22 (Montero 9).

Usciti 5 falli: Melli (Italia)

Arbitri: Gatis Salins (Lettonia), Luis Castillo (Spagna), Georgios Poursanidis (Grecia)

Spettatori: 6.300