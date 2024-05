Parte la 3° Edizione della Festa delle Associazioni a Spresiano

Spresiano si prepara per la terza edizione della sua Festa delle Associazioni, un evento coinvolgente che unisce divertimento, impegno sociale e prevenzione stradale grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e ACI.

SPRESIANO (TV): Sabato 18, Spresiano accoglierà con entusiasmo la terza edizione della sua Festa delle Associazioni, un evento che promette divertimento, apprendimento e impegno sociale. Unisciti alla comunità locale per una giornata ricca di attività coinvolgenti e occasioni di crescita personale. Una delle caratteristiche principali di quest’anno sarà la partnership tra la Polizia Locale e l’ACI per promuovere la prevenzione stradale. Con un simulatore di guida e simulatori degli effetti della guida sotto l’influenza dell’alcol, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare virtualmente le conseguenze di comportamenti rischiosi al volante. Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui la Marca rimane purtroppo tra le zone con più incidenti, alcuni dei quali fatali.

La presenza della Croce Rossa offrirà ai partecipanti la possibilità di imparare le manovre di primo soccorso e i principi di salvataggio, oltre a intrattenere i più piccoli con attività divertenti ed educative.

Le vie del centro saranno animate da un serpentone di associazioni che presenteranno le loro iniziative, che spaziano dall’ambito culturale a quello sportivo, dal volontariato alla promozione turistica. Tra queste, non mancheranno gli Alpini, che con la loro presenza contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Gli sport di squadra e individuali avranno un ruolo di primo piano, con proposte che spaziano dal volley al basket, dalle arti marziali alle attività motorie. Non mancheranno inoltre le esibizioni musicali, che allieteranno il pubblico con concerti che spaziano tra generi e stili diversi.

“Una festa attesa questa e che guarda verso il sociale spiega Roberto Fava, assessore alle associazioni del Comune di Spresiano, perché c’è una duplice finalità: quella dell’integrazione e fare squadra”. “L’anno scorso è stato un successo che speriamo si ripeta anche per questa edizione. Per noi è fondamentale commenta il Sindaco Marco della Pietra, che le associazioni dialoghino con la cittadinanza e che abbiamo la possibilità di presentare le loro attività”.