Parroco di San Bartolomeo lancia raccolta fondi per rinnovare area giochi di SanBa

TREVISO – Ciao, che ne dici di darci una mano per rinnovare l’area giochi? È uno spazio della parrocchia che ogni pomeriggio accoglie bambini e famiglie del quartiere e non solo!!!

A scrivere l’annuncio è Don Francesco Filiputti, Parroco di San Bartolomeo, Treviso, attraverso una raccolta fondi su GoFundMe per sistemare e riqualificare l’area giochi SanBa, uno spazio importante di divertimento per i più piccoli, ma anche un luogo di aggregazione per i più grandi, molto di più di un semplice spazio verde.

“Ogni pomeriggio decine di bambini con le loro mamme o i loro papà, giocano, corrono, si arrampicano sugli alberi, salgono sugli scivoli e altalene, che però – spiega Don Francesco in un video pubblicato su Facebook – hanno fatto il loro tempo e non sono più a norma. Per questo con un gruppo di genitori del quartiere stiamo lavorando per cambiarle, per dare ai piccoli uno spazio di gioco bello e sicuro”.

Il progetto prevede 5 giostre, uno scivolo, altalene e tre giochi a molla”. Per chi volesse contribuire al progetto, la campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/aiuta-la-costruzione-dellarea-giochi-di-sanba.

Crediti fotografici: www.gofundme.com