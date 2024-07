Parigi 2024, gli imperdibili di oggi

Anche oggi ai Giochi di Parigi 2024 ci sono molti appuntamenti imperdibili. Occhi puntati sulla scherma e il nuoto, ma anche tiro con l’arco e ginnastica artistica e l’ultimo Djokovic-Nadal

PARIGI – Terza giornata di questa XXXIII edizione dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Molti gli appuntamenti imperdibili della giornata. Tanti gli azzurri in finale e altri potrebbero raggiungerli. Un occhio anche al Tennis con alle 12 Jasmine Paolini al secondo turno, ma soprattutto il probabile ultimo incontro tra Djokovic e Nadal.

In serata tutti gli occhi puntati su ginnastica artistica, scherma e nuoto.

I risultati della mattinata

I primi azzurri a scendere in campo oggi sono stati Samuele Cottafava e Paolo Nicolai nel Beach volley. I due hanno battuto agevolmente per 2 set a zero la coppia australiana composta da Nicolaidis e Carracher. Passa il turno anche Giovanni Toti nel Badminton.

Proseguono il loro cammino olimpico la squadra di tiro con l’arco (ore 14.15 ) e Davide Comini e Giovanni Codato nel canottaggio. Volano in finale Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio negli 800 stile libero.

Per quanto riguarda la scherma passano il turno tutti e tre i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. Eliminate al primo turno invece tutte e tre le atlete della sciabola femminile.

Vola ai quarti di finale Diego Lenzi nella categoria +92kg di pugilato.

Passa Jasmine Paolini per il singolare femminile di tennis contro la polacca Linette. L’azzurra vince agevolmente due set a zero.

Quinto posto invece nella carabina 10 metri per Danilo Sollazzo.

Eliminato ai quarti Manuel Lombardo nel Judo, ancora con un arbitraggio molto molto dubbio a causa delle tre penalità afflitte all’azzurro. Rimane la speranza nei ripescaggi per provare a raggiungere almeno il bronzo.

Eliminato Leonardo Fioravanti nella gara di surf in corso a Tahiti.

Il programma del pomeriggio

Alle 14 difficile debutto per il setterosa contro le padrone di casa francesi. Ci sarà anche la Mountain Bike Cross Country con in gara Simone Avondetto e Luca Braidot.

Alle 13.45 circa si incontrano al secondo turno due leggende dello sport mondiale. Sui campi del Roland Garros Djokovic affronterà, probabilmente per l’ultima volta, Rafa Nadal. Un match al secondo turno che sa tanto di amarcord con il re della terra rossa spagnolo ormai sulla via del tramonto.

Alle 15 sarà di nuovo l’ora del tennis con il doppio formato da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, ma anche il debutto di Paolini (in un vero Tour de force) ed Errani. Vavassori invece, dopo l’eliminazione di ieri sera, debutterà nel singolo. Darderi e Musetti scenderanno sulla terra rossa alle 17.

Finale nella ginnastica maschile alle 17 30, con gli azzurri a caccia di una medaglia. La Nazionale femminile invece scenderà in pedana domani pomeriggio per cercare di prendersi un posto dietro alle inarrivabili statunitensi guidate dal ritorno del mito di questo sport Simone Biles.

Ma sarà la serata a regalarci, speriamo, le emozioni maggiori. Sarà di nuovo il nuoto il protagonista con Thomas Ceccon, campione del mondo e recordman, che proverà a ripetersi anche a Parigi nei 100 dorso. Subito dopo sarà Benedetta Pilato a provarci nei 100 rana, sperando in una storica seconda doppietta dei due dopo quella in Coppa del Mondo dello scorso ottobre.

Photo Credits: Coni