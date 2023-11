pari! Il 15 novembre prima giornata per la parità di genere allo Iuav

Si terrà mercoledì 15 novembre 2023 la prima giornata per la parità di genere dell’Università Iuav di Venezia, a cura del gruppo per l’implementazione e il monitoraggio del piano per l’uguaglianza di genere Iuav in collaborazione con il comitato unico di garanzia dell’Ateneo e il patrocinio della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

VENEZIA – La giornata si inserisce nel quadro strategico delineato dal piano per l’uguaglianza di genere approvato a luglio 2022 in linea con le disposizioni europee, che prevede un’ampia serie di azioni per la parità di genere con l’obiettivo di rendere Iuav un’università sempre più accogliente ed inclusiva.

Le attività saranno inaugurate dagli interventi del rettore Benno Albrecht con Patrizia Lombardi, presidente della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, il direttore generale Alberto Domenicali, il presidente del CUG di ateneo Massimiliano Ciammaichella e Maela Bortoluzzi ed Enrica Pillon, coordinatrici del gruppo di lavoro dedicato alla parità di genere.

Al centro del programma le “voci per la parità”, una serie di dialoghi e incontri con ospiti esterne/i introdotti e moderati dal personale docente e ricercatore Iuav e la presentazione di alcune esperienze di ateneo. I temi spazieranno dal linguaggio come strumento di inclusione e cambiamento sociale alla prospettiva femminile sul mondo delle professioni dell’architettura, dagli stereotipi maschili all’innovazione urbana attraverso la lente femminista e intersezionale, dalla costruzione di comunità inclusive al tema della sicurezza e delle molestie.

Interverranno: Valentina Di Michele, Andrea Fiacchi e Alice Orrù, autrici e autore di “Scrivi e lascia vivere” con Massimiliano Ciammaichella, Francesca Perani ed Elena Fabrizi di RebelArchitette con Giada Cipollone e Roberta Da Soller, Chiara Cuccheri del Centro Antidiscriminazioni LGBT+ “Mariasilvia Spolato” con Veronica Redini, Giacomo Zani e Giorgia Crisci di Mica Macho con Saul Marcadent, le studentesse Iuav Elisa Mosconi, Gaia Perini, Arianna Piu con Caterina Balletti, Matteo Basso, Marta De Marchi, Elena Ostanel, il senato degli studenti Iuav con Laura Fregolent e Annalisa Sacchi.

In parallelo, tre laboratori approfondiranno alcune tematiche specifiche: il linguaggio, l’empowerment, il funzionamento di stereotipi dei pregiudizi insieme agli strumenti per prevenire le discriminazioni.

Le attività saranno condotte da Flavia Brevi di Fondazione Libellula e da Dany Carnassale, Mirco Costacurta, Devisri Nambiar, Elena Tubertini del Centro Antidiscriminazioni LGBT+ “Mariasilvia Spolato”.

La partecipazione in presenza, al cotonificio veneziano, è riservata alla comunità Iuav, mentre la maggior parte delle “voci per la parità” saranno trasmesse anche in streaming, aperte al pubblico esterno.

Commenta Alberto Domenicali, direttore generale Iuav: «Siamo orgogliosi di ospitare presso Iuav la prima giornata per la parità di genere, dopo aver intrapreso, ormai da alcuni anni, un chiaro percorso sulla via della sostenibilità ambientale prima e di genere poi. I valori in cui la comunità Iuav si identifica e crede fortemente trovano la loro manifestazione celebrativa in questa giornata di studio e approfondimento all’interno del programma che raccoglie le numerose attività previste dal piano per l’uguaglianza di genere 2022-2024 adottato dall’ateneo».

consulta il programma