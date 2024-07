Parco Italia pianta oltre 14.000 alberi nel veneziano

Il progetto è stato facilitato dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) e realizzato con la Regione Veneto

VENEZIA – Parco Italia, il programma di riforestazione nato dalla collaborazione tra Stefano Boeri Architetti e Fondazione AlberItalia, annuncia la piantumazione di 14.320 alberi in un’area di 9 ettari a Malcontenta, nel Comune di Venezia. Questo evento rappresenta la più grande piantumazione finora effettuata nell’ambito del progetto, che mira a piantare 70.000 alberi in tutta Italia entro la fine del 2024.



Collaborazioni e sostenibilità

Il progetto è stato realizzato con il supporto della Regione Veneto e facilitato dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF). Fondazione AlberItalia e Stefano Boeri Architetti hanno avviato Parco Italia nel 2021, grazie a un investimento di 2 milioni di euro da parte del Right Now Climate Fund di Amazon.



Progressi e futuri progetti

La piantagione di Malcontenta è la terza completata in Veneto, dopo i 3.858 alberi piantati a Camisano Vicentino e gli 8.763 alberi a Mogliano Veneto. Un quarto progetto inizierà presto vicino a Verona, portando il totale delle piantumazioni in Veneto a 28.941. A livello nazionale, Parco Italia ha piantato oltre 60.000 alberi, con progetti in luoghi come Mantova, Chieti, Pescara e Monterotondo. Parco Italia si occupa anche della manutenzione dei siti per i primi tre anni.

Parco Italia mira a piantare 22 milioni di alberi entro il 2040, creando una rete di aree naturali che collegano spazi urbani, coste e catene montuose. Questo progetto intende migliorare la biodiversità, ripristinare gli habitat e promuovere una gestione sostenibile del territorio italiano.



Commenti

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha dichiarato: “Il Veneto si afferma sempre più come modello per una gestione green del territorio. La piantumazione di oltre 14.000 alberi rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, arricchendo il nostro patrimonio naturale e ispirando le future generazioni.”

Renato Brunetta, Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ha aggiunto: “Siamo soddisfatti del ruolo di facilitatore svolto dalla nostra Fondazione, che ha contribuito alla realizzazione della più grande piantumazione del Parco Italia.”

Marco Marchetti, Presidente della Fondazione AlberItalia ETS, ha dichiarato: “Parco Italia supporta le strategie nazionali per le foreste e la biodiversità, contribuendo a nuove sinergie tra pubblico e privato.”

Il programma Parco Italia è un passo importante verso una gestione sostenibile del territorio italiano, promuovendo la riforestazione e la conservazione ambientale. Grazie alla collaborazione con enti locali e organizzazioni, il progetto sta creando una rete di aree verdi che miglioreranno la biodiversità e la qualità della vita in Italia.