Parco della Cultura, da oggi accessibile anche da Via de Gasperi

Sono stati inaugurati questa mattina i lavori di riqualificazione al Parco della Cultura “Antonio Caregaro Negrin”, finalmente completati, che restituiscono alla Città il suo incantevole Parco Storico Monumentale.

MOGLIANO VENETO (TV) – Con il completamento dei lavori inseriti nel secondo stralcio, il Parco Storico Monumentale situato nel cuore di Mogliano Veneto è stato ulteriormente rigenerato. Questo sito – dichiarato di interesse culturale e soggetto a vincolo monumentale e paesaggistico – rappresenta un gioiello architettonico progettato dal grande architetto paesaggista Antonio Caregaro Negrin (1821-1898), a cui è stata dedicata una Mostra al Centro d’Arte e Cultura Brolo, inaugurata questa mattina dall’Amministrazione Comunale (e aperta fin al 7 aprile).

La Mostra, curata dallo Studio “MADE associati” di Treviso, offre una sintesi del processo evolutivo del progetto di riqualificazione che ha l’obiettivo di riportare l’attenzione sulle qualità storico-paesaggistiche di questo luogo straordinario. Anche se testimone di varie vicissitudini nel corso dei secoli, il Parco Storico Monumentale moglianese rimane una testimonianza preziosa dell’opera compositiva di un architetto paesaggista considerato una figura di spicco nel panorama italiano dell’Ottocento.

Con la volontà di riqualificare il Parco costruito tra il 1855 e il 1861 e di renderlo accessibile alla cittadinanza, già un anno e mezzo fa l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un impegno significativo, con la demolizione della villetta Longobardi, il restauro dei percorsi pedonali e la creazione della “Zona Orti”.

In continuità con quanto già realizzato e completato nell’ottobre 2022, il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione – eseguiti dalla Edilpellizzari srl per un totale di 380mila euro – ha incluso importanti interventi volti a migliorare ulteriormente la fruibilità e la sicurezza del Parco. Tra questi, l’installazione di telecamere di ultima generazione, la messa in sicurezza della zona Grotte e del Belvedere, con pulizia ed eliminazione degli infestanti, nonché il rifacimento della sponda del Canale Fossa Storta, ad opera del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (oggi all’inaugurazione era presente il Direttore Carlo Bendoricchio). Soprattutto, è stato realizzato un nuovo accesso al Parco da Via De Gasperi, tramite la costruzione di un ponte sul Canale Fossa Storta, accorciando ancora di più la distanza tra questo incantevole Parco e il centro della Città.

«Con grande soddisfazione si è concluso anche il secondo stralcio dei lavori. Il Parco della Cultura oggi viene “riconsegnato” alla Cittadinanza, dandole la possibilità di percepire, vivere e apprezzare ancor di più questo nostro gioiello moglianese, ora collegato direttamente al cuore della Città.» ha dichiarato oggi il Sindaco Davide Bortolato. Un anno fa, infatti, i proprietari del fatiscente fabbricato limitrofo alla Biblioteca denominato “Ala Sud Piranesi” si sono impegnati per la sua demolizione, che avverrà prossimamente. Questo consentirà non solo una nuova visuale del Parco, ma anche al Parco stesso di far parte del centro storico della Città.

Dopo la benedizione di Don Samuele Facci e il taglio del nastro, l’atmosfera di festa è proseguita con un piacevole aperitivo in musica animato dal gruppo FOREVER YOUNG.