Parcheggiano l’auto al supermercato. Svaligiato il bagagliaio con l’attrezzatura di lavoro in pochi minuti

È accaduto ieri, domenica 22 agosto, nel parcheggio del discount Aldi in zona Bissuola a Mestre.

Alessia Da Canal, giornalista di La7, è stata derubata dell’attrezzatura professionale con cui realizza quotidianamente i suoi servizi, spesso collaborando con il figlio ventenne Paolo. Come riporta la Nuova di Venezia, proprio lui, ieri, si trovava fuori per un servizio accompagnato dalla sua fidanzata, quando opta per fare una rapida tappa al supermercato e acquistare delle bottiglie d’acqua.

Sono bastati quei pochi minuti, ai ladri, per forzare l’apertura del bagagliaio e svaligiarlo di telecamere, cavalletti, radiomicrofoni, schede video. Tutto il materiale che Paolo si era portato dietro per realizzare le riprese e con cui la madre Alessia lavora ogni giorno.

Al di là del grave danno economico e lavorativo, anche quello morale: a Paolo sono state portate via le preziose riprese fatte a un amico che stava facendo una performance artistica a Forte Marghera, su cui lavorava da mesi.

Stando alle prime indiscrezioni, nessuno si è accorto di nulla. La speranza ora è che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso gli autori del furto.

Oltre alla rabbia per l’accaduto, tanta è stata la solidarietà espressa dagli utenti iscritti al gruppo Facebook “Sei di Mestre se…”, a cui si unisce anche la nostra Redazione.

Nelle ultime ore, su iniziativa di Gianmaria Semenzato, sulla piattaforma Go Found Me è stata creata una raccolta fondi per aiutare Alessia a ricomprare le sue attrezzature.