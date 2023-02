Paper Week 2023: Comieco cerca i prossimi protagonisti

Tutti sono protagonisti del ciclo del riciclo di carta e cartone. Parola di Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che chiama a raccolta associazioni, aziende, comuni, insegnanti, scuole, influencer ma anche designer e artisti per diventare “attori” della terza edizione della Paper Week.

MILANO – Per una settimana verranno organizzati su tutto il territorio nazionale eventi, convegni e spettacoli per spiegare l’importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata e raccontare “cosa succede dopo il cassonetto”, sensibilizzando sul valore di carta e cartone e del loro corretto riciclo, nonché sul ruolo degli attori principali di questo processo: dai cittadini, ai Comuni, alla filiera industriale.

La Paper Week 2023 si terrà dal 15 al 21 aprile e aspetta nuovi protagonisti: i professionisti, le aziende, le associazioni cittadine e di quartiere oltre alle scuole di tutta Italia che hanno qualcosa da raccontare su carta e cartone potranno proporre un’iniziativa (ad esempio: mostre, lanci di prodotto, attività di formazione, laboratori creativi, spettacoli ed eventi) e diventare così veri e propri #paperweeker.

Per candidarsi a far parte della Paper Week 2023 è sufficiente compilare il form online, disponibile sul sito di Comieco – https://www.comieco.org/la-3deg-edizione-della-paper-week-cerca-nuovi-protagonisti/.