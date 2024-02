Papa Francesco Visiterà Venezia il 28 Aprile

La visita di Papa Francesco a Venezia il 28 aprile rappresenta un evento storico che rafforzerà i valori di pace, libertà e dialogo interreligioso nella città lagunare

VENEZIA. Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha accolto con gioia e gratitudine l’annuncio della visita di Papa Francesco in città il prossimo 28 aprile.

La visita del Santo Padre, sottolinea il Sindaco, sarà un’occasione preziosa per la città e per la regione, un momento di rinnovamento della fede nella Chiesa e di riflessione sui principi fondamentali che guidano la società veneziana. La presenza di Papa Francesco, con la sua autenticità e la sua vicinanza alle persone, porterà un messaggio di speranza e solidarietà a tutta la comunità, incoraggiando il dialogo interreligioso e la cooperazione per il bene comune.

“Una visita che mi riempie di gioia e gratitudine. Sarà una giornata storica per la nostra Città e per la nostra Regione. Attendiamo con grande trepidazione l’arrivo del Santo Padre, ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della Sua preghiera e della Sua parola, per rinnovare la nostra fede nella Chiesa.

La Sua visita, preziosa e lungimirante, rafforzerà i valori di Pace, Libertà, Democrazia e Diplomazia della nostra Città e della nostra comunità, vocata storicamente all’accoglienza e al dialogo tra popoli di cultura, lingua e religione differenti”.