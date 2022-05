Papa Francesco, un contributo agli studenti con minori possibilità

Lo annuncia in una lettera il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al Presidente dell’Istituto di Studi Superiori “Giuseppe Toniolo”, S.E. Mons. Mario Delpini, in occasione della 98.ma “Giornata per l’Università Cattolica”.

“Con il videomessaggio del 19 dicembre 2021, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico – si legge nella lettera – il Santo Padre ha incoraggiato l’Università a proseguire la sua missione coltivando il fuoco e l’ardore degli inizi, trasmesso con tenacia di generazione in generazione; a coltivare la speranza aiutando soprattutto le nuove generazioni ad affrontare in modo consapevole e competente le sfide di un’epoca in rapida trasformazione; a custodire lo spirito di servizio per continuare a porsi come incisivo fermento culturale e valido ambiente educativo a servizio della società e della Chiesa”.

La decisione del Santo Padre, spiega il segretario di Stato, nasce dal desiderio di ricordare l’impegno di Armida Barelli, nel momento della sua proclamazione come beata.

Per questo, “ricordando il grande impegno profuso dalla Barelli per sostenere l’Ateneo, il Santo Padre ha deciso di elargire un contributo a codesto benemerito Istituto di Studi Superiori, destinato in particolare agli studenti meritevoli ma con minori possibilità”.

Due ragioni, in particolare, hanno spinto il Pontefice verso questa scelta. Come spiega nella sua lettera il Cardinale Parolin, da un lato “il geniale e operoso impegno educativo verso i giovani” di Armida Barelli che si è “tradotto nella fondazione e nella guida per trent’anni della Gioventù femminile di Azione Cattolica”, dall’altro, nel suo impegno condiviso con padre Gemelli “di garantire ai cattolici italiani, e non solo, uno spazio di libertà formativa dove fosse possibile coniugare le più alte competenze scientifiche con i valori morali e la responsabilità per la costruzione del bene comune”.