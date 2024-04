Papa Francesco per la prima volta in visita a Venezia

Papa Francesco ha fatto la storia visitando la Biennale di Venezia, diventando il primo Papa a partecipare a questa prestigiosa manifestazione d’arte.

VENEZIA – Papa Francesco ha visitato il Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, situato nel carcere femminile della Giudecca, dopo aver incontrato le detenute della struttura.

Il padiglione, dal titolo “Con i miei occhi”, è curato da Chiara Parisi e Bruno Racine, e segna la prima volta che un Pontefice visita la Biennale di Venezia. Questa visita è un evento storico che sottolinea la volontà della Chiesa di instaurare un dialogo fecondo e significativo con il mondo dell’arte e della cultura.

Il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha dichiarato in conferenza stampa che la scelta di presentare il padiglione della Santa Sede nel carcere della Giudecca è un chiaro messaggio dell’impegno della Chiesa per una maggiore inclusività. Egli ha spiegato che il titolo del padiglione, “Con i miei occhi”, riflette l’importanza di concepire e costruire il nostro convivere sociale, culturale e spirituale in modo responsabile.

Dopo il saluto del Cardinale de Mendonça, Papa Francesco ha tenuto un discorso agli artisti presso la chiesa della Maddalena, la cappella del carcere della Giudecca, dove è allestito il Padiglione della Santa Sede. Nel suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza degli artisti nella società moderna, evidenziando il ruolo dell’arte nel promuovere il dialogo e la riconciliazione.

Le parole del Papa: “Ho molto desiderato venire alla Biennale d’Arte di Venezia per contraccambiare una visita, com’è buona abitudine tra amici. Nel giugno scorso, infatti, ho avuto la gioia di accogliere un folto gruppo di artisti nella Cappella Sistina. Ora sono io a venire ‘a casa vostra’ per incontrarvi personalmente, per sentirmi ancora più vicino a voi e, in questo modo, ringraziarvi di quello che siete e che fate.”

Il Papa ha parlato dell’arte come una “città rifugio”, un concetto biblico destinato a prevenire la violenza e promuovere la riconciliazione. Ha detto: “Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo: mi sento a casa. E penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché, a tutti gli effetti, l’arte riveste lo statuto di ‘città rifugio’ una città che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti. Tutti, a cominciare dagli ultimi.”

Papa Francesco ha invitato gli artisti a immaginare città che non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo, e a lavorare per costruire una società più inclusiva. Ha anche sottolineato l’importanza del contributo delle donne nell’arte e ha citato artiste come Frida Kahlo, Corita Kent e Louise Bourgeois, auspicando che l’arte contemporanea possa aiutare a valorizzare il contributo delle donne.

Il Papa ha concluso il suo discorso con un invito a pregare per lui e a continuare a lavorare per un mondo in cui il concetto di “stranieri ovunque” si trasformi in “fratelli ovunque”. Ha ringraziato gli artisti per il loro lavoro e il loro impegno, chiedendo loro di continuare a immaginare e creare un futuro migliore.

Presenti all’incontro anche il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Ministro della giustizia Carlo Nordio e la Presidenza della Biennale.