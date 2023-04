Paolo Barbon, in gara per gli orsi a Silvi Marina

La vita degli orsi in Trentino è in pericolo. JJ4, MJ5, M49: freddi codici alfanumerici per identificare però esseri viventi con la sola colpa di fare il proprio “mestiere” di orso in un territorio che prima li ha voluti, grazie ai finanziamenti del progetto europeo Life Ursus, e poi ha deciso che sono troppi, ingestibili, pericolosi per l’uomo. Eppure ci sono tante aree, in Italia e nel mondo, dove la convivenza è non solo possibile, ma addirittura felice.

MILANO – La situazione sta sfuggendo di mano e sta dividendo l’opinione pubblica. Da una parte la Provincia di Trento e – non tutti – i Trentini, dall’altra milioni di italiani che chiedono a gran voce di non sopprimere mamma orsa Gaia e i suoi “cugini”. Senza contare la preoccupazione per i cuccioli, privati della madre dal giorno della sua cattura, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì scorso.

Nessuno dimentica la tragica morte del runner Andrea Papi e tutti provano grande empatia per i due genitori che, nell’immenso dolore per la perdita del figlio, hanno avuto la forza di schierarsi dalla parte dell’orsa, chiedendo al contempo giustizia.

Le manifestazioni non si contano più così come le petizioni, gli appelli e le prese di posizione pro vita degli orsi da parte di personalità autorevoli tra cui l’ex ministro all’Ambiente Sergio Costa e Davide Celli, disegnatore, attore, politico ma soprattutto attivista ecologista, figlio dell’indimenticabile etologo ed entomologo Giorgio Celli.

In questo momento, ogni occasione è importante per tenere alta l’attenzione sul destino dei plantigradi in Trentino.

“Sparare a un orso è come sparare a un fratello”

Ernest Hemingway

E se il 30 aprile prossimo LEAL – Lega Antivivisezionista, insieme ad altre associazioni e a molti sostenitori degli orsi, sarà protagonista della manifestazione contro l’abbattimento di Gaia proprio nel comune di Avio – paese del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti – il 29 aprile a “portare” gli orsi sulla propria bici da endurance sarà Paolo Barbon, atleta attivista torinese vegano, impegnato nell’Ultracycling Challenge.

La sfida sarà su un percorso impegnativo e estenuante, che Paolo affronterà con tutto il supporto del team di LEAL, di amici e sostenitori. Lo spirito agonistico dell’atleta torinese è animato dalla sua scelta di vita cruelty free e dalla difesa di ogni specie animale, cercando di trasmettere un messaggio di rispetto verso ogni forma di vita.

“Orsi salvi e animali liberi” sarà il mantra della sua partecipazione, di cui LEAL anche quest’anno è sponsor ufficiale.

“Lo spirito agonistico e atletico di Paolo è animato dalla sua scelta di vita cruelty free e dalla difesa di ogni specie animale, nel pieno rispetto di ogni forma di vita, perfettamente in linea con la mission della nostra associazione. Vogliamo trasmettere e mantenere alta la consapevolezza che per gli orsi del Trentino si può e si deve fare ancora molto e LEAL si sta impegnando con esperti e con il nostro ufficio legale”. commenta Gian Marco Prampolini, presidente LEAL.

Barbon sarà impegnato nella Race Across Italy (RAI) 2023 Ultracycling a Silvi Marina dalle 11.00 del 29 aprile alle 3 del mattino del 30 aprile, quasi un preludio a quanto accadrà, poche ore dopo, ad Avio. Gli orsi non hanno voce, chi vuol loro bene, sì.