Paola Roma si ricandida sindaco a Ponte di Piave

Paola Roma ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Ponte di Piave per il terzo mandato.

PONTE DI PIAVE (TV) – Paola Roma si ricandida con la sua lista Vivi Ponte. L’ufficializzazione arriva dal cantiere della pista di atletica dello stadio Tumiotto (finanziato con fondi ministeriali), una delle opere in corso del suo mandato che la prima cittadina vuole portare avanti nei prossimi anni. “Me lo chiedono i cittadini, vogliamo continuare a lavorare per la comunità di Ponte e delle sue frazioni – spiega la Roma – forti di un bilancio chiuso senza debiti e con un avanzo di 590mila euro che ci permetterà di investire ancora”.

Paola Roma ha sottolineato come, negli anni scorsi, la gestione del Comune sia stata caratterizzata da uno spirito di servizio e sacrificio, che ha portato a risultati significativi. Ha evidenziato il recupero di oltre 2,9 milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche da parte degli Enti Superiori, come Provincia, Regione, Governo e Fondi Europei. Questo approccio ha consentito di realizzare diversi progetti senza gravare sul bilancio del Comune e, soprattutto, senza aumentare le tasse per i cittadini di Ponte. Inoltre, ha sottolineato che nei precedenti 10 anni i tributi locali sono rimasti costanti, senza subire alcun incremento.

Al tempo stesso, “abbiamo mantenuto ed implementato i servizi ai cittadini per l’ambito sociale. Tra le opere messe in cantiere, oltre alla pista di atletica del Tumiotto finanziata con 470.000 euro dal Ministero dello Sport (4° progetto classificato a livello nazionale), c’è il recupero dell’Ex Cinema Luxor per 1,7 milioni finanziati dal Ministero, la riqualificazione ed efficientamento del campo di Negrisia, la realizzazione di piste ciclabili, rotatorie e passaggi pedonali in tutto il territorio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete di illuminazione, degli impianti sportivi e degli edifici pubblici. Abbiamo ridotto l’indebitamento dei nostri cittadini del 21% ed abbiamo estinto diversi mutui e supportato le aziende locali a ripartire dopo la pandemia. Ieri sera abbiamo chiuso con il bilancio consuntivo 2023 da 8,9 milioni di euro in pareggio, senza debiti e con un avanzo di amministrazione di 590 mila euro. Una cifra importante che potrà essere utilizzata ora per proseguire nei progetti avviati, tra cui le piste ciclabili di collegamento tra le frazioni di Negrisia, Levada, Busco, San Nicolò e il capoluogo”.

La Roma ha inoltre annunciato che l’impegno nell’opera di messa in sicurezza idrogeologica del territorio proseguirà, iniziando dal corso del fiume Piave ed estendendosi alla rete secondaria attraverso lavori di manutenzione dei canali e dei fossati, nonché tramite interventi di potatura delle alberature. È stato ribadito l’intento di continuare l’azione nel settore sociale, con particolare attenzione al supporto alle famiglie e ai servizi essenziali come mensa e trasporto scolastico, oltre al sostegno alle associazioni di volontariato e sportive. Si è sottolineato che questo impegno includerà anche contributi per le spese relative a utenze come acqua, luce e gas, in linea con quanto già fatto in precedenza.

“Grande attenzione sarà data al mondo dei giovani, dove vogliamo proseguire nelle azioni di educazione civica e alla cittadinanza attiva, al miglioramento degli stili di vita, educazione al rispetto dell’ambiente e della comunità in cui vivono. I nostri focus sono famiglia, sicurezza e ambiente, e non solo”. Chiude Paola Roma: “Sono tanti i progetti che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti con la nostra energia, un gruppo compatto e coeso, dove non mancheranno alcuni nuovi e giovani innesti: ViviPonte, l’energia che si rinnova!”